El 33% de las personas cuidadoras en Chile casi nunca descansa y más de la mitad lo hace 24/7

Para miles de chilenas y chilenos, las vacaciones no son un paréntesis posible. El cuidado de un hijo con dependencia, de un adulto mayor o de una persona con discapacidad se convierte en una tarea continua que no admite feriados ni fines de semana.

Un estudio elaborado por AIEP a partir de 608 personas cuidadoras, de más de 150 comunas del país. muestra la magnitud de esa realidad: un 32,7% declara que descansa “casi nunca” y un 58,3% cuida los siete días de la semana, con jornadas que superan las siete horas diarias.

“Yo dejé de trabajar hace cuatro años para cuidar a mi mamá”, cuenta María (52), de San Fernando. “Pensé que sería por un tiempo, pero se transformó en mi vida completa. Si salgo a comprar pan, voy mirando el reloj. Vacaciones no existen, a lo más una tarde cuando viene mi hermana”.

El costo emocional de cuidar 24/7

Las cifras dibujan una rutina donde la pausa es excepcional. Otro 13% de los encuestados solo consigue descansar una o dos veces al mes, un patrón claramente insuficiente para la recuperación física y emocional. La sobrecarga no es solo un problema de cansancio: especialistas en salud mental han advertido que la exposición permanente a responsabilidades de cuidado aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y enfermedades crónicas.

“Lo que vemos es una dedicación prácticamente sin pausa, un cuidado veinticuatro siete —explica Nicolás Gagliardi, director nacional de Vinculación con el Medio de AIEP—. La mayoría de las personas cuidadoras no cuenta con redes regulares de descanso ni con alguien que pueda suplir su ausencia, y eso termina afectando su salud y también la calidad del propio cuidado”.

Falta de reemplazo: el principal obstáculo para el descanso

El 65,6% de las personas encuestadas afirma que no puede ausentarse por más de dos días porque no tiene a quién dejar a cargo a quien cuida, ni de manera remunerada ni con apoyo familiar. El cuidado se transforma así en una obligación sin márgenes reales, donde cualquier imprevisto —una enfermedad propia, un trámite o un viaje breve— se vuelve casi imposible.

Para Cristián (58), de Quilpué, que cuida a su madre con movilidad reducida y diabetes, el mayor desgaste es mental. “Estoy pendiente de la hora de los medicamentos, de si comió, de si se va a caer al levantarse. Uno termina durmiendo con un oído despierto, como si el turno no se acabara nunca”.

Vacaciones con el teléfono en la mano

Incluso quienes logran tomarse vacaciones no consiguen desconectarse del todo. Entre quienes pueden ausentarse una semana o más, el 46,4% reconoce que disfruta esos días, pero permanece en alerta frente al teléfono o ante lo que pueda ocurrir en la casa de la persona cuidada. La experiencia se mezcla con culpa y ansiedad anticipatoria: el descanso existe, pero siempre a medias.

Economía del cuidado: El 25% del PIB chileno ampliado que sigue invisible

Detrás de esos números hay historias cotidianas que se repiten en todo el país: hijas que organizan su vida laboral en torno a las curaciones de un padre con diabetes; familias que se turnan para acompañar a una madre con demencia inicial; parejas que no pueden salir juntas porque alguien debe quedarse en casa.

Ley Chile Cuida y el derecho al autocuidado

En este escenario, la reciente Ley Chile Cuida busca abrir un camino distinto. La normativa reconoce por primera vez el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, un modelo que intenta articular al Estado con familias y comunidades. El desafío es que esos principios se traduzcan en servicios concretos: centros de día, apoyos domiciliarios y mecanismos de respiro que permitan pausas reales.

El estudio desarrollado por AIEP confirma algo que las familias saben desde hace años: cuidar no es solo un acto de amor, también es un trabajo intenso que requiere apoyo social. Mientras ese apoyo no llegue de forma sistemática, miles de personas seguirán viviendo en una lógica de 24/7, donde el descanso es un lujo y no un derecho.

Sobre el estudio

Los resultados corresponden al estudio “Evaluación de experiencia e impacto”, asociado al proyecto nacional “Cuidando Juntos: Formación para personas cuidadoras”, iniciativa que AIEP desarrolla desde 2023 para acompañar y capacitar a cuidadores informales en todo el país. El levantamiento incluyó a 608 participantes de más de 150 comunas y buscó caracterizar sus condiciones de vida, sus necesidades de apoyo y los efectos del cuidado prolongado.

Dónde pedir apoyo si eres persona cuidadora

Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Chile Cuida): información sobre beneficios, orientación social y acceso a programas de respiro y acompañamiento. Se puede consultar en la municipalidad de residencia a través de las oficinas de desarrollo comunitario o de la red local de cuidados.

Centros de salud familiar (Cesfam): equipos de salud pueden evaluar sobrecarga del cuidador y derivar a apoyo psicológico, atención domiciliaria o talleres comunitarios.

Municipios y organizaciones locales: varias comunas cuentan con programas de apoyo a cuidadores, préstamos de ayudas técnicas y grupos de contención.

Líneas de salud mental: en caso de ansiedad, insomnio persistente o síntomas de depresión, el Ministerio de Salud dispone de orientación telefónica y derivación a la red pública.

Reconocer el agotamiento no es un fracaso personal: es una señal de que el cuidado también necesita cuidado.