SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    El 33% de las personas cuidadoras en Chile casi nunca descansa y más de la mitad lo hace 24/7

    Un estudio de AIEP revela la sobrecarga de quienes cuidan en nuestro país: un 65% no puede ausentarse nunca y el 58% lo hace todos los días de la semana.

    Por 
    Ceina Iberti

    Para miles de chilenas y chilenos, las vacaciones no son un paréntesis posible. El cuidado de un hijo con dependencia, de un adulto mayor o de una persona con discapacidad se convierte en una tarea continua que no admite feriados ni fines de semana.

    Un estudio elaborado por AIEP a partir de 608 personas cuidadoras, de más de 150 comunas del país. muestra la magnitud de esa realidad: un 32,7% declara que descansa “casi nunca” y un 58,3% cuida los siete días de la semana, con jornadas que superan las siete horas diarias.

    “Yo dejé de trabajar hace cuatro años para cuidar a mi mamá”, cuenta María (52), de San Fernando. “Pensé que sería por un tiempo, pero se transformó en mi vida completa. Si salgo a comprar pan, voy mirando el reloj. Vacaciones no existen, a lo más una tarde cuando viene mi hermana”.

    El costo emocional de cuidar 24/7

    Las cifras dibujan una rutina donde la pausa es excepcional. Otro 13% de los encuestados solo consigue descansar una o dos veces al mes, un patrón claramente insuficiente para la recuperación física y emocional. La sobrecarga no es solo un problema de cansancio: especialistas en salud mental han advertido que la exposición permanente a responsabilidades de cuidado aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y enfermedades crónicas.

    “Lo que vemos es una dedicación prácticamente sin pausa, un cuidado veinticuatro siete —explica Nicolás Gagliardi, director nacional de Vinculación con el Medio de AIEP—. La mayoría de las personas cuidadoras no cuenta con redes regulares de descanso ni con alguien que pueda suplir su ausencia, y eso termina afectando su salud y también la calidad del propio cuidado”.

    Falta de reemplazo: el principal obstáculo para el descanso

    El 65,6% de las personas encuestadas afirma que no puede ausentarse por más de dos días porque no tiene a quién dejar a cargo a quien cuida, ni de manera remunerada ni con apoyo familiar. El cuidado se transforma así en una obligación sin márgenes reales, donde cualquier imprevisto —una enfermedad propia, un trámite o un viaje breve— se vuelve casi imposible.

    Para Cristián (58), de Quilpué, que cuida a su madre con movilidad reducida y diabetes, el mayor desgaste es mental. “Estoy pendiente de la hora de los medicamentos, de si comió, de si se va a caer al levantarse. Uno termina durmiendo con un oído despierto, como si el turno no se acabara nunca”.

    Vacaciones con el teléfono en la mano

    Incluso quienes logran tomarse vacaciones no consiguen desconectarse del todo. Entre quienes pueden ausentarse una semana o más, el 46,4% reconoce que disfruta esos días, pero permanece en alerta frente al teléfono o ante lo que pueda ocurrir en la casa de la persona cuidada. La experiencia se mezcla con culpa y ansiedad anticipatoria: el descanso existe, pero siempre a medias.

    Economía del cuidado: El 25% del PIB chileno ampliado que sigue invisible

    Detrás de esos números hay historias cotidianas que se repiten en todo el país: hijas que organizan su vida laboral en torno a las curaciones de un padre con diabetes; familias que se turnan para acompañar a una madre con demencia inicial; parejas que no pueden salir juntas porque alguien debe quedarse en casa.

    Ley Chile Cuida y el derecho al autocuidado

    En este escenario, la reciente Ley Chile Cuida busca abrir un camino distinto. La normativa reconoce por primera vez el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, un modelo que intenta articular al Estado con familias y comunidades. El desafío es que esos principios se traduzcan en servicios concretos: centros de día, apoyos domiciliarios y mecanismos de respiro que permitan pausas reales.

    El estudio desarrollado por AIEP confirma algo que las familias saben desde hace años: cuidar no es solo un acto de amor, también es un trabajo intenso que requiere apoyo social. Mientras ese apoyo no llegue de forma sistemática, miles de personas seguirán viviendo en una lógica de 24/7, donde el descanso es un lujo y no un derecho.

    Sobre el estudio

    Los resultados corresponden al estudio “Evaluación de experiencia e impacto”, asociado al proyecto nacional “Cuidando Juntos: Formación para personas cuidadoras”, iniciativa que AIEP desarrolla desde 2023 para acompañar y capacitar a cuidadores informales en todo el país. El levantamiento incluyó a 608 participantes de más de 150 comunas y buscó caracterizar sus condiciones de vida, sus necesidades de apoyo y los efectos del cuidado prolongado.

    Dónde pedir apoyo si eres persona cuidadora

    • Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Chile Cuida): información sobre beneficios, orientación social y acceso a programas de respiro y acompañamiento. Se puede consultar en la municipalidad de residencia a través de las oficinas de desarrollo comunitario o de la red local de cuidados.
    • Centros de salud familiar (Cesfam): equipos de salud pueden evaluar sobrecarga del cuidador y derivar a apoyo psicológico, atención domiciliaria o talleres comunitarios.
    • Municipios y organizaciones locales: varias comunas cuentan con programas de apoyo a cuidadores, préstamos de ayudas técnicas y grupos de contención.
    • Líneas de salud mental: en caso de ansiedad, insomnio persistente o síntomas de depresión, el Ministerio de Salud dispone de orientación telefónica y derivación a la red pública.

    Reconocer el agotamiento no es un fracaso personal: es una señal de que el cuidado también necesita cuidado.

    Más sobre:EducaLTpersonas cuidadorasAIEPsobrecarga del cuidadorLey Chile Cuidacuidadores de adultos mayoresCuidadoCuidadoresAdulto mayorAdultos mayores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Lo más leído

    1.
    “Hija, no te veo feliz”: la joven que se atrevió a tomar la decisión de cambiarse de carrera

    “Hija, no te veo feliz”: la joven que se atrevió a tomar la decisión de cambiarse de carrera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans
    Chile

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online
    Negocios

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025
    El Deportivo

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry definen el paso a las semifinales del ATP de Buenos Aires en el tercer set

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca
    Mundo

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles