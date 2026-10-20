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    Educación

    Formación profesional adaptable: el nuevo desafío de la educación superior

    Por 
    Jaime Vatter*
    Formación profesional adaptable: el nuevo desafío de la educación superior

    Durante décadas, contar con un título universitario garantizó una trayectoria profesional predecible y segura para toda la vida. Sin embargo, la aceleración tecnológica, con herramientas como la inteligencia artificial (LY), cambió radicalmente este escenario. Hoy, el mundo laboral es cada día más dinámico y los profesionales enfrentan el reto de combinar una sólida formación en su disciplina con otras habilidades para lograr insertarse con éxito y progresar en sus carreras profesionales.

    Conscientes de este entorno desafiante, en Universidad de Las Américas iniciamos hace tres años un proceso de reflexión a partir de la pregunta “¿qué profesional queremos formar y qué características queremos que tenga cuando egrese?”. La respuesta implicó replantearnos nuestro proceso formativo e identificar las competencias requeridas por la sociedad. Fue un desafío que asumimos con nuestro cuerpo académico, nuestras comunidades de egresados, estudiantes y también empleadores, y que se tradujo, finalmente, en un nuevo Sello Formativo que distingue a nuestros egresados y en un modelo educativo actualizado.

    Dicho sello es un marco de acción que se refleja en decisiones curriculares evaluables en la trayectoria del estudiante. Este factor diferenciador tiene tres pilares: el compromiso social y profesional; la adaptabilidad y superación o capacidad de responder a un entorno cambiante con un aprendizaje continuo y resiliencia; y la innovación que transforma, con un profesional que genera soluciones creativas, preocupándose de generar un impacto positivo en su entorno.

    Estos tres pilares sustentan nuestros planes de estudio mediante ocho competencias, que son la resolución de problemas basada en la evidencia, aprendizaje continuo, uso ético de la IA, pensamiento crítico y creatividad, destrezas comunicativas, trabajo en equipo y colaborativo, conciencia de derechos y deberes cívicos, e integridad y honestidad. Gracias a estas habilidades, que potenciamos a través de aprendizajes transversales, buscamos impulsar la empleabilidad de cada egresado, ya que son parte de los requerimientos actuales y futuros del mercado laboral, según las distintas instancias estudiadas.

    Todas estas definiciones tuvieron lugar en el marco de la actualización de nuestro modelo educativo, el cual garantiza que la oferta formativa de Universidad de Las Américas mantendrá su vigencia, pertinencia y eficacia a futuro. Se trata de mejoras a un modelo comprometido con la excelencia y largamente reconocido, inspiradas en informes del Foro Económico Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, respecto de las demandas del mercado laboral.

    Entre los ajustes destaca un plan formativo conectado con la realidad, con actividades prácticas en las asignaturas, articuladas a través de una línea de formación aplicada. Asimismo, se generan planes de estudio más flexibles, con asignaturas electivas que permiten cursar materias de otras carreras y cátedras de postgrado, además de profundizar en la propia especialidad. También se fortalece el desarrollo de habilidades permanentes, como el análisis crítico, la capacidad de trabajo en equipo y resolución de problemas a partir de evidencia. De igual forma, se promueven la investigación y la innovación, mediante asignaturas que orientan el desarrollo de soluciones con impacto en los entornos de trabajo y en las comunidades. Finalmente, se impulsa el aprendizaje continuo durante toda la vida.

    Estamos convencidos de que con estas reformas consolidamos nuestra oferta de valor, asegurándole a cada estudiante calidad en su formación y mejores oportunidades de empleabilidad futura. Al mismo tiempo, fortalecemos nuestro rol de formar profesionales líderes, con pensamiento crítico y sólidos principios éticos, capaces de aportar su conocimiento al desarrollo de soluciones reales para los desafíos del país.

    *Vicerrector Académico Universidad de Las Américas

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