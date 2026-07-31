La revolución de la educación continua en la era digital

La reconversión laboral se ha convertido en uno de los principales desafíos para Chile, América Latina y el mundo. Tanto profesionales universitarios como trabajadores con formación técnica enfrentan un riesgo creciente de desplazamiento debido a los avances tecnológicos. Según la Organización Internacional del Trabajo, cerca del 65% de los empleos de la región podrían verse afectados por la automatización en los próximos años. En este escenario, la educación continua se vuelve esencial para quienes buscan especializarse, cambiar de área o mantenerse vigentes en un mercado laboral en permanente transformación.

Las ocupaciones más demandadas reflejan este cambio. Hoy destacan desarrolladores de software, especialistas en ciberseguridad, analistas de datos, expertos en inteligencia artificial, profesionales del marketing digital y del diseño de experiencia de usuario. A ellos se suman ingenieros vinculados a las energías renovables, especialistas en sostenibilidad y profesionales de la salud mental y la gestión del talento, áreas cada vez más relevantes para organizaciones que enfrentan procesos de evolución tecnológica y cultural.

Ante este panorama, la formación debe orientarse a garantizar la empleabilidad mediante el desarrollo de competencias técnicas avanzadas, pero también de habilidades transversales como la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la colaboración y el aprendizaje permanente. La actualización constante ya no representa una ventaja competitiva, sino un requisito para evitar la obsolescencia profesional.

En consecuencia, los títulos universitarios, que durante décadas fueron considerados garantía de estabilidad laboral, ya no lo son: hoy el conocimiento envejece con rapidez y las trayectorias laborales son cada vez menos lineales. Más que una etapa acotada a los primeros años de vida, la educación debe entenderse como un proceso continuo que acompaña todo el desarrollo profesional.

Este fenómeno también interpela a las instituciones de educación superior. No basta con actualizar contenidos; es necesario rediseñar programas, flexibilizar formatos y responder con mayor rapidez a las nuevas demandas del entorno productivo. La educación online ha permitido superar barreras geográficas y ampliar el acceso al perfeccionamiento, mientras que la inteligencia artificial abre oportunidades inéditas para personalizar y fortalecer los procesos de aprendizaje.

Al mismo tiempo, organismos internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial han advertido que buena parte de los sistemas educativos siguen respondiendo a modelos concebidos para las necesidades del siglo XX. Sin embargo, el mundo actual exige profesionales capaces de aprender, desaprender y reaprender durante toda su vida laboral, combinando programas de postgrado con cursos, certificaciones y otras experiencias formativas.

En este contexto, cursos de especialización, diplomados, magísteres y doctorados adquieren un papel estratégico, no solo como mecanismos de profundización disciplinaria, sino también como herramientas para la reconversión laboral y el desarrollo de nuevas competencias.

La velocidad del cambio tecnológico no disminuirá. Por ello, la capacidad de adaptarse, actualizar conocimientos y colaborar en entornos cada vez más complejos será uno de los principales activos de los profesionales del futuro. Más que una opción, la educación continua constituye hoy una condición indispensable para responder a los retos de una sociedad en constante transformación.

*Víctor Yáñez Pereira, director académico de Postgrados de la Universidad Autónoma de Chile.