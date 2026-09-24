“Ahora esto es mi pega, ya no es un hobby”: la nueva cabeza de Claudio Romero, el bicampeón de los Odesur

Este martes el Team Chile consiguió la trigésima medalla de oro en los Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe, Argentina. Claudio Romero enfrentó la final del lanzamiento del disco y lo hizo con todo.

No solo se quedó con el primer lugar, repitiendo lo hecho cuatro años antes en Asunción 2022, sino que lo hizo con un registro de 65.33 metros, estableciendo una nueva marca de la competencia.

Tras su actuación, Romero repasó con El Deportivo la competencia que hoy lo tiene como bicampeón en su disciplina. “El récord lo esperaba. Lo esperaba yo y el Comité Olímpico. Siempre trato de llegar a los 68 metros, pero estábamos tan avanzados en la temporada que podía pasar cualquier cosa. Es la temporada más larga que he tenido. Estoy compitiendo desde el 27 de marzo, sin parar”, dice el atleta de oro.

Su éxito es un proceso de cambios que ha experimentado durante los últimos 12 meses. “Di vuelta mi vida en un año. Bajé seis kilos, mantuve fuerza, cambié mi entrenador. Me fui a Europa toda la temporada y realmente vale la pena porque uno compite con los mejores. Al final, todo el esfuerzo vale la pena. Ver la bandera de Chile es un orgullo. Ahora esto lo veo como una pega, ya no es algo para lo que sea bueno, ya no es mi hobby”, agrega.

Oscar Munoz Badilla / @fotografi

Un inicio exitoso y a la vez complicado

El éxito de Claudio Romero como discóbolo comenzó a temprana edad. En julio de 2017 participó del Campeonato Mundial de Atletismo Sub 18 de Kenia con 17 años y logró instalarse en lo más alto del podio con un registro de 64,33 metros, rompiendo el récord chileno y sudamericano.

Estos números lo llevaron a ser destacado en la premiación de los mejores del año del Club Deportivo Universidad Católica. Sin embargo, en el final de la ceremonia, Romero protagonizó un incidente. Se enfrentó a golpes con algunos miembros del club, debiendo ser controlado por la seguridad del recinto.

“Él es un niño, se equivoca, comete errores porque aún es chico. No lo podemos enterrar por este problema”, señaló en ese entonces Eduardo Sotomayor, entrenador y formador del discóbolo.

Más adelante, planteó que, por un problema de salud, Romero se encontraba consumiendo un medicamento, que mezclado con el consumo de alcohol, terminó por afectar al deportista.

Este incidente lo alejó de las pistas por cerca de tres meses antes de que reapareciera. Lo hizo en una entrevista con El Deportivo, en la que prefirió dejar atrás el incidente.

“Lo he hablado con el club y con todos mis cercanos y prefiero no reabrir el tema. Pasado, pisado. Aunque hayan salido rumores de lo que sea, ya pasó”, señaló en la oportunidad.

“Me pasó que estoy acostumbrado a escuchar cosas buenas sobre mí y, de la nada, lleno de comentarios de los atletas chilenos, que ‘no va a llegar a ningún lado porque es un vicioso que no se toma su deporte en serio’. Esas cosas igual duelen, pero como te dije, esto ya pasó”, explicó luego sobre su alejamiento del circuito.

Casi 10 años después, Romero vuelve a recordar el episodio. “Han pasado casi 10 años de ese tema. He crecido un montón como persona. Todo el mundo madura. Tengo que cuidar mi reputación porque muchos niños te ven como ejemplo. ¿Si esa pelea influyó en mis auspiciadores? Es que nunca he tenido auspiciadores brutales. Ahí me mandé el show y me mandé a cambiar a Estados Unidos nomás", cuenta.

Nulos en Santiago 2023 y París 2024

Ya con el retorno a la actividad, Romero consiguió volver a las grandes competencias. Fue medallista de bronce en el Mundial Sub 20 de Tampere, Francia, 2018. También se tituló campeón del Circuito Universitario Estadounidense y Campeón de los Juegos Suramericanos de Asunción en 2022.

El siguiente paso eran los Panamericanos de Santiago 2023. En el evento, Romero llegaba como uno de los favoritos para pelear por la medalla de oro. No obstante, el trago fue amargo.

El atleta anuló sus tres lanzamientos iniciales, debiendo abandonar la pista con las manos vacías. Tras su participación, fue contundente: “No tengo palabras. Estaba preparadísimo, pero di la cacha”.

“Siento un vacío en el pecho que voy a tener que llenar entrenando. Estoy para la cagada”, amplió.

Hoy, casi cuatro años después, vuelve a repasar su actuación. “Si, di la ‘cacha’, me acuerdo. Esto no es para nada mi revancha de lo que pasó ahí. Mi revancha de Santiago será en los Panamericanos 2027. Los Panamericanos son mis peores enemigos. El 2019 no lo cuento tanto porque era mi primera vez en la selección adulta, pero ahí también tuve tres nulos. Y en Santiago 2023 también tuve tres nulos. Fue terrible”, dice.

Romero en París 2024. Aleksandra Szmigiel

Entonces, la próxima meta era llegar de la mejor forma a París 2024. En la cita olímpica, Romero volvió a tener una jornada negativa.

El chileno, que llegaba con una marca de presentación de 67,29 metros, lo ilusionaba con alcanzar la final, a la que clasificaban directamente quienes lanzaran a una distancia superior de 66,00 metros.

Romero arrancó en el quinto turno del proceso y todos sus lanzamientos fueron nulos. Ante esto, la decepción fue evidente.

“Seré el rey del entrenamiento, seré el rey del calentamiento, pero acá adentro no hago nada”, comentó en la ocasión, resumiendo en esas palabras toda su frustración.

“Después de los Panamericanos dije ‘voy a dejar la cagada en los Juegos Olímpicos’. Entrené con rabia, como una bestia. Me paró un dolor a la espalda, que tenía bien tratado. Después me empezó a afectar en el glúteo y en la pierna. Al final era una hernia, que creció tanto que me afectó en varias zonas del cuerpo. Esta muy limitado y de treinta entrenamientos, uno era bueno por el dolor. Me fue pésimo en los Juegos Olímpicos. Quedé súper desencantado, quería dejar de competir. Menos mal que no lo hice”, cierra.

Ahora, con lo conseguido este martes en Santa Fe, Claudio Romero vuelve a tomar confianza en lo que se viene dentro del calendario para preparar su próximo gran desafío: Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.