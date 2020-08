Antillo y la impugnación a Milad: “La votación tiene vicios claros, evidentes y flagrantes”

Lo que se había anunciado apenas culminó la elección de la ANFP, se hizo realidad la tarde del martes: algunos clubes de la lista opositora a Pablo Milad, esa que encabezaba Lorenzo Antillo, impugnó el proceso que terminó con el ex presidente de Curicó electo como nuevo timonel de Quilín, según publicó La Tercera.

Y este miércoles fue el mandamás del Audax el que tomó la palabra: “Yo no participé de la impugnación básicamente porque al haber sido candidato nos pareció que no era prudente ser Audax ni yo los que impugnaran”, señala a La Tercera.

De todas formas, aún cuando no tomó la batuta en la impugnación, sí se muestra de acuerdo con ella: “Más allá de eso, sí creemos que la votación tiene vicios claros, evidente y flagrantes que me imagino que si es acogido este recurso se tendrán que revisar”.

Al mismo tiempo, Antillo cree lo mismo en el caso de la “validez el Consejo al violarse la norma de que deben ser privados y que se transmitió públicamente por Youtube”.

“Por ahora, mientras no haya un pronunciamiento del Tricel, no me parece prudente pronunciarme respecto de una eventual nueva votación. Cuando exista ese pronunciamiento sí manifestaré mi posición”, cierra Antillo.