    El Deportivo

    Los posibles rivales del Betis de Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio en la Europa League

    Luego del sorteo de la fase de playoffs, ambos equipos pueden tener a los mismos contrincantes en los octavos de final.

    Por 
    Diego Donoso
    Real Betis venció a Feyenoord y se clasificó directo a los octavos de final. Por: REUTERS/Marcelo Del Pozo Marcelo del Pozo

    Este jueves terminó la fase de liga de la Europa League. Se definieron los clasificados a los octavos de final y los equipos que deben jugar la ronda de playoffs. Las escuadras que cuentan con presencia chilena, en la banca o en el campo de juego, celebraron el paso a la siguiente ronda.

    El Betis, el equipo que dirige Manuel Pellegrini, se impuso por 2-1 ante Feyenoord en el estadio de La Cartuja, gracias a los goles de Antony (17′) y Abde Ezzalzouli (32′). Los andaluces consiguieron quedar en el cuarto lugar de la tabla.

    Atentos los chilenos: los posibles rivales del Betis y Midtjylland en la Europa League

    En tanto, el Midtjylland solo necesitaba sumar para asegurar su lugar entre los ocho mejores, lo que logró al imponerse por 2-0 a Dinamo de Zagreb. En su casa, el conjunto de Darío Osorio, quien jugó hasta el minuto 62′, ganó con los tantos de Aral Şimşir (49′) y Victor Bak Jensen (74′). El resultado dejó a los daneses como terceros de la fase de liga.

    Los Lobos y los Béticos ahora deben esperar a que se juegue la fase de playoff para conocer a sus rivales en octavos. Las opciones se reducen a cuatro equipos: Panathinaikos (20°), Viktoria Plzeň (14°), Nottingham Forest (13°) o Fenerbahçe (19°).

    El equipo de Darío Osorio avanzó a los octavos de final.Foto: Ritzau Scanpix via REUTERS.

    El sorteo determinó que los griegos chocaran con Viktoria Plzn , mientras que los ingleses se medirán con los turcos. Según el sistema de clasificación, al Midtjylland le corresponde enfrentarse al equipo que terminó en la peor posición de la tabla entre esos cuatro. Ya pueden descartar como rival al conjunto inglés, debido a que en la otra llave ambos equipos terminaron peor posicionados.

    En cambio, el Betis, al terminar cuarto, se enfrentará a la escuadra que quedó mejor posicionada en la fase de liga. Esto, quita de las opciones al Panathinaikos, el peor de los cuatro.

    Los duelos de ida ser disputarán en la tercera semana de febrero. Los de vuelta, al final del mismo mes.

