Cercano a Gamadiel García: quién es Sergio Marchi, el presidente de la FIFPRO que le declara la guerra a la FIFA.

Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, más conocida por sus siglas FIFPRO, está en pie de guerra contra la FIFA. En la antesala de la final del Mundial de Clubes, el organismo público un artículo titulado “El hombre que se cree Dios”, para apuntar a Gianni Infantino, el presidente del ente que rige el balompié planetario.

“Lo que se presentó como una fiesta global del fútbol no fue más que una ficción montada por FIFA, impulsada por su presidente, sin diálogo, sin sensibilidad y sin respeto por quienes sostienen el juego con su esfuerzo cotidiano. Una puesta en escena grandilocuente que recuerda inevitablemente al ‘pan y circo’ de la Roma de Nerón, entretenimiento para las masas mientras detrás del telón se profundiza la desigualdad, la precariedad y la desprotección de los verdaderos protagonistas”, indicaron.

La dura misiva fue enviada por una entidad que es presidida por Sergio Marchi, un exfutbolista argentino que jugó entre 1980 y 1990 en diversos equipos de su país y que pasó también por la Liga MX. En la liga transandina defendió a Gimnasia y Esgrima La Plata en sus inicios. Jugaba como defensor central. También militó en Sarmiento de Junín, Almirante Brown y San Lorenzo. En México pasó por Irapuato y Querétaro.

Marchi junto a Claudio Tapia, el presidente de la AFA.

En 1997, fue electo secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Luego comenzó su escalada al FIFPRO. En diciembre de 2024 escaló a la presidencia del organismo. Hasta ese momento se desempañaba como timonel de FIFPRO Sudamérica. En esa condición, desarrolló un vínculo de amistad con Gamadiel García, quien además de ser presidente del Sifup es secretario general del ente subcontinental. En 2023, el dirigente transandino estuvo presente en una asamblea del sindicato.

La visión de Marchi

En el sitio de FIFPRO Sudamerica, Marchi expuso su visión sobre el rol que ha desarrollado en las últimas décadas. “Mi formación desde el punto de vista sindical y de la reivindicación de los derechos la he tenido desde que era estudiante. Yo milité en aquellos viejos centros estudiantiles que en plena época de la dictadura militar en Argentina pelearon por el boleto estudiantil. Años ‘77, ‘78. Soy de esa generación”, daba a conocer.

“Siempre me involucré siendo ya futbolista. Al sindicato llegué cuando firmé mi primer de contrato allá por la década del 80 y siempre participé en los movimientos sindicales. Debo haber integrado unas 18 huelgas, que no es un hecho menor. Algunas de tiempo récord, como cuando tuvimos detenido el fútbol durante 50 días en un país tan futbolero como es Argentina, algo que no es nada fácil. No lo aconsejo pero lo tuvimos que hacer y por suerte lo pudimos superar”, complementaba.

En esa ocasión exhibió sus principios. “Yo amo lo que hago. Nosotros somos dirigentes y el dirigente está para servir a aquel que de alguna forma te elige. Hay que hacerlo con responsabilidad y con compromiso, pero fundamentalmente con amor y pasión. Por eso vengo feliz a trabajar. Y trato de hacer el viento del tiempo, aquel que lo necesita. Lo más importante es hacer tu mayor esfuerzo para tratar que el otro reciba algo de parte tuya. Eso es lo que me lo que me agrada de mi trabajo. Tratar de hacer algo por el otro”, dijo.