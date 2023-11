Colo Colo reacciona del letargo: remonta y hunde un poco más a Magallanes

Hasta que el Campeonato Nacional 2023 se puso al día. La acontecida e interrumpida competencia local ya no tiene asteriscos en su clasificación. En Rancagua, Colo Colo reaccionó y remontó a Magallanes. El Cacique venció por 2-1 y todavía mantiene cierta ilusión de pelear arriba.

El retorno de la actividad, post Juegos Panamericanos, no fue con tranquilidad en las huestes albas. La nueva explosión del caso Jordhy Thompson alteró de sobremanera la planificación de Gustavo Quinteros y compañía, girando la brújula desde lo deportivo hacia lo judicial. En otro escenario, el futbolista hubiese sido titular ante la Academia, sin embargo está en prisión preventiva por violencia de género. Además, antes del partido, Daniel Morón no sólo confirmó que fue separado del plantel, sino que no volverá a jugar por lo que queda de temporada.

Con varias bajas, Colo Colo salió a la cancha a 10 puntos de Cobresal y, por ende, con la necesidad de sumar para, como mínimo, optar al segundo puesto y así entrar directo a la próxima Copa Libertadores. Leandro Benegas fue el centrodelantero titular, pero no estuvo fino y salió en el entretiempo por Damián Pizarro. El ex Independiente tampoco fue medianamente asistido por quienes jugaron por afuera, Palacios y Parra.

El primer lapso fue una oda a la imprecisión. El lance no entregó chances para anotar, de lado y lado, salvo por una de Joaquín Larrivey en los 4′, que falló dentro del área tras una pérdida de Ramiro González. El achique de Fernando De Paul fue eficiente.

El ritmo se hacía pesado, además de los continuos roces que cortaba mucho el desarrollo del juego. En faceta defensiva, Magallanes tuvo un nítido 4-4-2, con Julián Alfaro y Yorman Zapata como volantes externos, tratando de reducir los espacios para el rival. Colo Colo intentó atacar por afuera pero no fue eficaz. Cuando desbordaba, sobre todo por la derecha, no terminaba bien las jugadas. Sin el balón, el equipo de Mario Salas se posicionaba en su campo para capturar rápido y salir de contra, lo que resultó a cuentagotas. Por el otro lado, los albos no eran claros con la pelota, entonces no le generaban un peligro real a la portería de Gastón Rodríguez.

Después del mediocre espectáculo de los 45′ iniciales, el encuentro mejoró (un poco) para la segunda parte. A la larga, a ninguno le servía un empate insípido. El necesitado Magallanes se acercó con intentos de Alfaro y Canales. Para los intereses carabeleros, no ayudaba la labor de Yorman Zapata, preocupado de no darle pasada al lateral y poco fino de mitad hacia arriba.

En los 65′, la Academia abrió la cuenta gracias a un cabezazo limpio de Cristóbal Jorquera, tras un centro de Larrivey. El volante no lo festejó, por su pasado albo. Parecía que era un golpe letal para Colo Colo, pero no fue así. El local no aguantó la ventaja ni cinco minutos. En los 69′, llegó el empate de Esteban Pavez mediante un tacazo, luego de una jugada de Parra.

El elenco blanco aprovechó las deficiencias que tenía Magallanes en su franja izquierda, sitio en el cual no se adaptó Nicolás Berardo, quien pasó a cubrir ese espacio. El gol del empate y el de la remontada se gestaron por el mismo costado. En los 81′, fue Vicente Pizarro, medallista de plata en Santiago 2023, quien entró en el complemento y convirtió el 2-1 a través de un zurdazo bajo, al primer palo de Rodríguez. El elenco del Comandante reaccionó tarde, haciendo cambios y metiendo gente en campo rival, sin embargo no fue suficiente.

De esta manera, Colo Colo se mantiene en el tercer lugar de la tabla sumando 45 puntos, a siete del líder Cobresal, el que tiene la primera opción de ganar el título. Más cercano tiene al escolta, Huachipato (a cuatro), pensando en la Libertadores.

Todo lo contrario sucede en el Manojito de Claveles, que se hunde en el fondo de la clasificación. Con 22 puntos, comparte el último puesto con Curicó Unido. Está a siete unidades de Copiapó, el último que se está salvando, con 12 por disputar. La situación es extrema en San Bernardo.

Ficha del partido

Magallanes: G. Rodríguez; S. Contreras (84′, C. Villanueva), F. Piñero, N. Berardo, F. Espinoza (63′, A. Acevedo); A. Canales (63′, T. Aránguiz), I. Vásquez; J. Alfaro (84′, F. Flores), C. Jorquera (90′, T. Jones), Y. Zapata; y J. Larrivey. DT: M. Salas.

Colo Colo: F. De Paul; B. Gutiérrez, A. Saldivia, R. González (83′, D. Gutiérrez), E. Wiemberg; C. Fuentes (71′, M. Bolados), E. Pavez, L. Gil (75′, V. Pizarro); C. Palacios, L. Benegas (46′, D. Pizarro) y P. Parra (83′, A. Bouzat). DT: G. Quinteros.

Goles: 1-0, 65′, Jorquera, cabezazo tras centro de Larrivey; 1-1, 69′, Pavez, conecta de taco un centro bajo de Parra; 1-2, 81′, V. Pizarro, zurdazo bajo al primer palo.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Zapata (M); Palacios, D. Pizarro (CC).

Estadio El Teniente, Rancagua. Asistieron 8 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.