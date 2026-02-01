SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Cristóbal Baeza Muñoz se consagra campeón de la Vuelta a San Juan 2026

    El ciclista chileno del equipo Plus Performance se alzó con el triunfo en la general tras finalizar segundo en la última etapa realizada en Avenida Circunvalación. El triunfo corona una impecable actuación del pedalero nacional y de su equipo en la mítica Vuelta a San Juan, una competencia que ha tenido a lo más granado del pelotón profesional y que es sin duda una de las más importantes del continente.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Cristóbal Baeza Muñoz ganó la Vuelta San Juan.

    La 41° edición de la Vuelta a San Juan coronó como campeón a Cristóbal Baeza Muñoz. El corredor chileno, perteneciente al equipo Plus Performance, se impuso en la clasificación general de la competencia más representativa del ciclismo sanjuanino y una de las más importantes de categoría UCI en el continente.

    La definición se dio este domingo durante la novena y última etapa, un circuito sobre la Avenida Circunvalación, donde Baeza Muñoz evidenció una combinación de solidez táctica y resistencia física, pese a la persistente lluvia.

    A la decisiva jornada de hoy, el Plus llegaba en una inmejorable posición, con un balance destacado en la clasificación individual y como líder sólido de la clasificación por equipos: Cristóbal Baeza en el 2° lugar de la general a 10 segundos del líder; Héctor “el Rayo” Quintana llegaba 3° a 18 segundos y Francisco Kotsakis se ubicaba 6° a 47 segundos.

    Una tremenda cosecha, que daba cuenta del enorme trabajo del equipo entrenado por Pedro Palma dos Santos y que les permitió, además del triunfo en la general, llevarse el sprint del primer día (Quintana); la meta de montaña en la misma jornada (Kotsakis); además del 2º y 3er lugar de la ⁠Contrarreloj individual (Baeza y Quintana).

    Al respecto, Palma dos Santos señaló que “se trata de un resultado histórico para Chile, pero es también una ratificación del buen trabajo que estos pedaleros llevan sosteniendo durante muchos años y que tiene al ciclo olímpico como objetivo principal”. En efecto, el equipo nacional venía de celebrar un meritorio bronce en los juegos bolivarianos a fines de 2025, donde Héctor Quintana se colgó la presea en su primera competencia de roce internacional en la categoría Elite.

    Más sobre:CiclismoCristóbal Baeza MuñozVuelta San JuanPolideportivo

