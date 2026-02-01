Cristóbal Baeza Muñoz se consagra campeón de la Vuelta a San Juan 2026

La 41° edición de la Vuelta a San Juan coronó como campeón a Cristóbal Baeza Muñoz. El corredor chileno, perteneciente al equipo Plus Performance, se impuso en la clasificación general de la competencia más representativa del ciclismo sanjuanino y una de las más importantes de categoría UCI en el continente.

La definición se dio este domingo durante la novena y última etapa, un circuito sobre la Avenida Circunvalación, donde Baeza Muñoz evidenció una combinación de solidez táctica y resistencia física, pese a la persistente lluvia.

A la decisiva jornada de hoy, el Plus llegaba en una inmejorable posición, con un balance destacado en la clasificación individual y como líder sólido de la clasificación por equipos: Cristóbal Baeza en el 2° lugar de la general a 10 segundos del líder; Héctor “el Rayo” Quintana llegaba 3° a 18 segundos y Francisco Kotsakis se ubicaba 6° a 47 segundos.

Una tremenda cosecha, que daba cuenta del enorme trabajo del equipo entrenado por Pedro Palma dos Santos y que les permitió, además del triunfo en la general, llevarse el sprint del primer día (Quintana); la meta de montaña en la misma jornada (Kotsakis); además del 2º y 3er lugar de la ⁠Contrarreloj individual (Baeza y Quintana).

Al respecto, Palma dos Santos señaló que “se trata de un resultado histórico para Chile, pero es también una ratificación del buen trabajo que estos pedaleros llevan sosteniendo durante muchos años y que tiene al ciclo olímpico como objetivo principal”. En efecto, el equipo nacional venía de celebrar un meritorio bronce en los juegos bolivarianos a fines de 2025, donde Héctor Quintana se colgó la presea en su primera competencia de roce internacional en la categoría Elite.