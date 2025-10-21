De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

Un abrupto final tuvo una de las polémicas más importantes del fútbol español en el último tiempo: el discutido partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona, programado para el 20 de diciembre en Miami.

Después de muchas conversaciones y las airadas propuestas de los otros equipos hispanos, LaLiga informó que la productora a cargo del partido decidió cancelarlo unilateralmente, debido a la ola de protestas por esta controvertida decisión. De hecho, el meta del Real Madrid Thibaut Courtois fue uno de los más críticos al respecto.

En los últimos días se acentuaron las manifestaciones en contra de este encuentro, con la AFE como principal impulsora, lo que terminó echando por tierra la posibilidad de que se dispute el partido programado para el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium.

Cabe recordar que fueron los propios futbolistas quienes protestaron parando 15 segundos durante el inicio de todos los partidos de la décima jornada del torneo español, alegando que la competencia se estaba “adulterando”, salvo los dos equipos involucrados, que intentaron a toda costa defender este cambio de escenario.

Mediante un comunicado, la entidad que rige el torneo español entregó los motivos de esta cancelación. “LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del partido oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, comenzó señalando.

“LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”, prosiguieron.

Asimismo, justificaron la idea: “La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.

LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

También explicaron que “el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias”.

Ingresos y sostenibilidad

Dentro de los argumentos, LaLiga sostiene que esta acción era clave para provocar nuevos ingresos. “En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español”, aseguraron.

Finalmente, insisten en lo nocivo de no haber podido concretar este encuentro, con una dura advertencia. “Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional. Finalmente, LaLiga desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición”, indicaron.

De todos modos, ratifican que seguirán explorando este tipo de opciones, más allá del rechazo de los equipos. “Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados”, sentenciaron.