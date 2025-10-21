SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

Debido a las protestas de los otros clubes, la empresa a cargo de llevar el duelo a Estados Unidos decidió echar atrás la iniciativa.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Barcelona y Villarreal no podrán jugar su partido en Miami.

Un abrupto final tuvo una de las polémicas más importantes del fútbol español en el último tiempo: el discutido partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona, programado para el 20 de diciembre en Miami.

Después de muchas conversaciones y las airadas propuestas de los otros equipos hispanos, LaLiga informó que la productora a cargo del partido decidió cancelarlo unilateralmente, debido a la ola de protestas por esta controvertida decisión. De hecho, el meta del Real Madrid Thibaut Courtois fue uno de los más críticos al respecto.

En los últimos días se acentuaron las manifestaciones en contra de este encuentro, con la AFE como principal impulsora, lo que terminó echando por tierra la posibilidad de que se dispute el partido programado para el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium.

Cabe recordar que fueron los propios futbolistas quienes protestaron parando 15 segundos durante el inicio de todos los partidos de la décima jornada del torneo español, alegando que la competencia se estaba “adulterando”, salvo los dos equipos involucrados, que intentaron a toda costa defender este cambio de escenario.

Mediante un comunicado, la entidad que rige el torneo español entregó los motivos de esta cancelación. “LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del partido oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, comenzó señalando.

“LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”, prosiguieron.

Asimismo, justificaron la idea: “La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.

También explicaron que “el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias”.

Ingresos y sostenibilidad

Dentro de los argumentos, LaLiga sostiene que esta acción era clave para provocar nuevos ingresos. “En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español”, aseguraron.

Finalmente, insisten en lo nocivo de no haber podido concretar este encuentro, con una dura advertencia. “Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional. Finalmente, LaLiga desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición”, indicaron.

De todos modos, ratifican que seguirán explorando este tipo de opciones, más allá del rechazo de los equipos. “Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados”, sentenciaron.

Más sobre:FútbolLaLigaVillarrealBarcelonaMiami

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

Fijan prisión preventiva para dos sujetos detenidos en operativo que permitió incautar 800 kilos de droga

Vientos de cambios en Internet: OpenAI lanza su nuevo navegador y las acciones de Google, la dueña de Chrome, caen

¿Otro error en cuentas de la luz?: Estudio asegura que pago extra concretado a generadoras es de solo US$2 millones

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

4.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Fijan prisión preventiva para dos sujetos detenidos en operativo que permitió incautar 800 kilos de droga
Chile

Fijan prisión preventiva para dos sujetos detenidos en operativo que permitió incautar 800 kilos de droga

Funcionario PDI sometido a sumario se querelló acusando de prevaricación a superiores

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen
Negocios

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen

Vientos de cambios en Internet: OpenAI lanza su nuevo navegador y las acciones de Google, la dueña de Chrome, caen

¿Otro error en cuentas de la luz?: Estudio asegura que pago extra concretado a generadoras es de solo US$2 millones

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia
Mundo

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Televisión, refrigerador y teléfono en la celda: los beneficios que tendrá Sarkozy en la famosa prisión de La Santé

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales