Thibaut Courtois enciende el ventilador y se lanza contra el presidente del Barcelona y LaLiga

Thibaut Courtois enciende el ventilador. El arquero del Real Madrid se lanza contra todo lo que tiene enfrente. Sus alusiones alcanzan a LaLiga, a su presidente, Javier Tebas y, cómo no, al Barcelona y a su timonel, Joan Laporta. También defiende a brazo partido a su compañero Vinícius Júnior.

El guardameta merengue aprovecha la conferencia de prensa previa al encuentro frente a la Juventus, por la Champions League para exponer sus puntos de vista con total frontalidad, avalado por una condición que funciona como virtual escudo: es el capitán del equipo más ganador del planeta.

Courtois se lanza contra el presidente del Barcelona: “Dice eso porque lo tiene que decir por el caso Negreira”

El dardo al barcelonismo abarca dos materias controvertidas. Por un lado, el golero responde enérgicamente a la controvertida declaración de Laporta respecto del arbitraje. "Si no hay mano blanca, se le parece mucho”, sostuvo el dirigente, sugiriendo influencia indebida del Real Madrid en el cometido de los árbitros. “Laporta dice eso porque lo tiene que decir, por el caso Negreira. Nunca he notado eso en el Madrid, más bien el contrario. No siento que nos hayan beneficiado en ningún momento”, dispara.

En el otro dardo que involucra a los blaugranas, apuntó a la decisión de LaLiga de llevar a Miami el choque entre el Villarreal y el Barça. “Jugar en Miami es adulterar totalmente la competición. Es fácil hablar de la NFL, que está votado por todos los dueños; la NBA, que tiene 82 partidos... Aquí es lo contrario, lo hace una Liga porque les sale de ellos. No cumple con el convenio de los jugadores. Y no es lo mismo porque no lo es jugar fuera de casa. El Villarreal fuera es un partido difícil y todo el mundo tendría que hacerlo en su casa y fuera”, disparó.

Courtois, en un partido del Real Madrid (Foto: @realmadrid)

A Tebas le reprochó la censura televisiva a la protesta de los futbolistas, quienes retrasaron el inicio de los partidos. “No sé qué les sorprende. Lo llevan haciendo tiempo. Ya dije que nunca había visto a un presidente hablar como habla Tebas. Lo que hacen es censurar y es manipular, y es grave”, puntualizó.

La defensa a Vinícus Jr.

El guardameta también defendió a Vinícius Júnior. En su caso, los dardos apuntaron directamente a los medios de comunicación. “Desde que llegó con 18 años muchos de ustedes se han burlado de él. Llegó siendo un niño. El otro día , sin provocar, le buscaron desquiciar. Su entrada al campo fue muy buena. Su respuesta también lo fue porque creamos más peligro. Tiene que seguir a lo suyo”, expresó.

“No siempre es fácil para Vini cuando todo un estadio te busca y los contrarios te den palos... Él ha ido mejorando porque buscan quitarte del partido y creo que ha aprendido a vivir con ello y hasta a desquiciar a los rivales. Me parece bien. Es lo que hacía Diego Costa cuando estaba yo en el Atleti o Hazard en el Chelsea. Vini es un gran chico, ya no es un niño y se está siendo muy injusto con él”, prosiguió.