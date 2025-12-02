Día clave para Chile: los Cóndores se llenan de ilusión para conocer a sus rivales en el sorteo del Mundial de Rugby

Por segunda vez en su historia, los Cóndores clasificaron a un Mundial de Rugby, la segunda consecutiva. De la mano del uruguayo Pablo Lemoine, la selección chilena se ilusiona con dar un nuevo paso y ganar un partido en la máxima cita.

A diferencia de Francia 2023, la escuadra nacional llega con mayor experiencia y con el mejor ranking de su historia, ubicándose en el puesto 17 gracias a su triunfo como visita frente a Uruguay y la clasificación alcanzada tras superar a Samoa en Viña del Mar.

Esta mejor ubicación en la clasificación planetaria, le permitió a Chile pasar del Bombo 4 de la edición pasada al número 3, lo que le permitirá enfrentar a un rival inferior en el ranking dentro de su grupo en el sorteo que se realizará en Australia este miércoles, a las 06.00, hora nacional.

En este bolillero se encuentra con Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos y Tonga, rivales a los que no podrá enfrentar en la primera fase. Mientras que en el 1 se encuentran Sudáfrica, Nueva Zelandia, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina. Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales y Japón están en el 2; y Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá cierran el 4.

Hace unos días, Nicolás Saab, una de las grandes figuras de los Cóndores en el histórico test match ante Italia, reconocía a El Deportivo que la meta en Oceanía era ir por la primera victoria y la respectiva clasificación. “Creo que es uno de los objetivos, y ya lo hemos hablado como equipo en Australia: sí o sí ganar un partido y pasar a la segunda fase. Y creo que con lo que hemos venido mostrando, con la intensidad de entrenamiento y las mejoras físicas, creo que sí estamos capacitados”, sostuvo.

Cabe recordar que en la pasada edición, Chile cayó frente a Japón (42-12), Samoa (43-10), Inglaterra (71-0) y Argentina (59-5).

Los detalles de la ceremonia

En el evento que se llevará a cabo en Sídney, habrá algunas modificaciones, pues el nuevo formato permite que clasifiquen a los octavos de final (nueva fase) los dos primeros de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros. Además, Australia por ser el anfitrión quedará en el grupo, lo que les permite abrir los fuegos en Perth, el 1 de octubre de 2027.

Here is how the bands shape up ahead of the #RWC2027 pool draw on Wednesday 👀



Who do you want your team to face? pic.twitter.com/XL9B6944Jh — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) December 1, 2025

Por otro lado, el orden del sorteo va con los bolilleros en orden descendente desde el 4 al 1. Así la primera bola del bombo 1 va al Grupo F y la última al A. A diferencia de la edición anterior, el certamen tendrá cuatro equipos más.

Desde octavos de final en adelante, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición del 13 de noviembre de 2027 en la que se pondrá en juego la Copa Webb Ellis. En total, se disputarán 52 partidos en siete sedes: Sídney, Brisbane, Melbourne, Adelaida, Newcastle y Townsville.

La ceremonia tendrá como anfitriones al presidente de World Rugby Brett Robinson a la ex estrella de los All Blacks Dan Carter y a los representantes de las selecciones locales James Slipper y Alicia Lucas.

El sorteo no contará con representantes chilenos ni del cuerpo ni de la dirigencia. De hecho, Pablo Lemoine se encuentra en Uruguay, desde donde brindará una conferencia de prensa telemática al mediodía, donde analizará el resultado del sorteo, junto con el capitán Clemente Saavedra.