Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev en el US Open
La raqueta nacional se enfrenta al alemán por la primera ronda del Grand Slam.
Alejandro Tabilo, 122° del ranking ATP, tendrá un gran desafío en la primera ronda del US Open. El chileno deberá enfrentar al alemán Alexander Zverev (3°)en la cancha principal del Grand Slam.
Ambos tenistas solo se han enfrentado una vez en el circuito ATP. Aquello ocurrió en las semifinales del Masters 1000 de Roma con triunfo para el germano en tres sets.
A qué hora es el partido de Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev
El partido de Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev está programado en el segundo turno del Arthur Ashe Stadium. La jornada de la tarde inicia a las 19.00 horas, por lo que se espera que el chileno salga a competir cerca de las 20.30 horas.
Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev
El partido entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.