Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por la liga española

Atlético de Madrid y Real Madrid vuelven a enfrentarse en un nuevo derbi de la ciudad por la séptima fecha de la liga española.

El conjunto colchonero espera hacerse fuerte de local para seguir escalando en la tabla, mientras que los merengues quieren mantener el invicto de la competencia.

A qué hora es el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid

El partido de Atlético Madrid vs. Real Madrid es este sábado 27 de septiembre, a las 11.15 horas.

Dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid

El partido de Atlético Madrid vs. Real Madrid se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.