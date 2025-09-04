Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

Chile ya quedó fuera de pelear por un cupo para el Mundial de 2026. Esto generó el despido de Ricardo Gareca, por lo que ahora Nicolás Córdova deberá enfrentar los últimos dos partidos de la Roja en las Eliminatorias.

Ahora tendrá la misión de enfrentar como visitante a Brasil, conjunto que ya está clasificado a la cita planetaria, por lo que su técnico, Carlo Ancelotti, ocupará sus últimos duelos para conocer más alternativas.

A qué hora es el partido de Brasil vs. Chile

El partido de Brasil vs. Chile es este jueves 4 de septiembre, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Brasil vs. Chile

El partido de Brasil vs. Chile se transmite por Mega.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Mega Go.