Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias
El conjunto ahora a cargo de Nicolás Córdova visita al Scratch con la misión de dejar el último lugar de la tabla.
Chile ya quedó fuera de pelear por un cupo para el Mundial de 2026. Esto generó el despido de Ricardo Gareca, por lo que ahora Nicolás Córdova deberá enfrentar los últimos dos partidos de la Roja en las Eliminatorias.
Ahora tendrá la misión de enfrentar como visitante a Brasil, conjunto que ya está clasificado a la cita planetaria, por lo que su técnico, Carlo Ancelotti, ocupará sus últimos duelos para conocer más alternativas.
A qué hora es el partido de Brasil vs. Chile
El partido de Brasil vs. Chile es este jueves 4 de septiembre, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Brasil vs. Chile
El partido de Brasil vs. Chile se transmite por Mega.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Mega Go.
