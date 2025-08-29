Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay en la lucha por el Mundial de Rugby
Los Cóndores buscan entrar a su segunda cita planetaria consecutiva.
Los Cóndores enfrentan este sábado la llave más importante del proceso que busca llevar a Chile a su segundo Mundial de Rugby consecutivo.
Se miden con Uruguay en el Estadio Municipal de La Pintana. El ganador de este cruce de dos partidos clasificará a Australia 2027.
A qué hora es el partido de Chile vs. Uruguay
El partido de Chile vs. Uruguay es este sábado 30 de agosto, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Chile vs. Uruguay
El partido de Chile vs. Uruguay se transmite por ESPN 2.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.