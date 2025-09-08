Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias.

Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias. Ambas escuadras ya están clasificadas al Mundial de Norteamérica 2026.

El partido se jugará en el estadio Monumental de Guayaquil.

A qué hora es el partido de Ecuador vs. Argentina

El partido de Ecuador vs. Argentina es este martes 9 de septiembre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Ecuador vs. Argentina

El partido de Ecuador vs. Argentina se transmite vía streaming a través de Chilevisión Web y Disney+ Premium