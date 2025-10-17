Dónde y a qué hora ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores femenina
Las Albas se miden contra el conjunto brasileño por el tercer lugar de la competencia.
Colo Colo no quiere irse con las manos vacías. El conjunto nacional enfrenta este sábado a Ferroviaria en la definición del tercer puesto de la Copa Libertadores.
Las Albas vienen de caer en las semifinales contra Deportivo Cali, mientras que las brasileñas perdieron contra Corinthians.
A qué hora es el partido de Ferroviaria vs. Colo Colo
El partido de Ferroviaria vs. Colo Colo es este sábado 18 de octubre, a las 11.00 horas.
Dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo
El partido de Ferroviaria vs. Colo Colo se transmite vía streaming por Pluto TV, chilevision.cl y MiCHV.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.