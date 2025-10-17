Dónde y a qué hora ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores femenina

Colo Colo no quiere irse con las manos vacías. El conjunto nacional enfrenta este sábado a Ferroviaria en la definición del tercer puesto de la Copa Libertadores.

Las Albas vienen de caer en las semifinales contra Deportivo Cali, mientras que las brasileñas perdieron contra Corinthians.

A qué hora es el partido de Ferroviaria vs. Colo Colo

El partido de Ferroviaria vs. Colo Colo es este sábado 18 de octubre, a las 11.00 horas.

Dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo

El partido de Ferroviaria vs. Colo Colo se transmite vía streaming por Pluto TV, chilevision.cl y MiCHV.