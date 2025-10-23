Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Coquimbo Unido por la Liga de Priemera
El conjunto pirata tiene la posibilidad de quedarse con el campeonato si se da un resultado en el clásico universitario.
Coquimbo Unido puede coronarse campeón de la Liga de Primera este fin de semana cuando se enfrentar a O’Higgins en Rancagua.
Los Piratas necesitan imponerse a los celestes y esperar que se registre un empate en el clásico universitario para dar la vuelta olímpica.
A qué hora es el partido de O’Higgins vs. Coquimbo Unido
El partido de O’Higgins vs. Coquimbo Unido es este domingo 26 de octubre, a las 18.30 horas.
Dónde ver a O’Higgins vs. Coquimbo Unido
El partido de O’Higgins vs. Coquimbo Unido se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.