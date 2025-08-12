Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

Dónde ver a U. de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera.

Universidad de Chile y Audax Italiano se enfrentarán este domingo en el Estadio Nacional.

El elenco universitario quiere seguir a la caza de Coquimbo Unido, actual líder de la competencia, que tiene seis puntos de ventaja sobre los estudiantiles.

Para lograrlo deberá enfrentar a un cuadro itálico que buscará reponerse de la última goleada recibida por parte de Deportes Limache (4-0). Un triunfo le permitirá también a los floridanos acercarse a los piratas y seguir peleando por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

A qué hora U. de Chile vs. Audax Italiano

El partido de U. de Chile vs. Audax Italiano es este domingo 17 de agosto, a las 12.30 horas.

Dónde ver a U. de Chile vs. Audax Italiano

El partido de U. de Chile vs. Audax Italiano se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO MAX.