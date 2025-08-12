Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera
El elenco universitario quiere continuar a la caza del líder enfrentando a los audinos en el Estadio Nacional.
Universidad de Chile y Audax Italiano se enfrentarán este domingo en el Estadio Nacional.
El elenco universitario quiere seguir a la caza de Coquimbo Unido, actual líder de la competencia, que tiene seis puntos de ventaja sobre los estudiantiles.
Para lograrlo deberá enfrentar a un cuadro itálico que buscará reponerse de la última goleada recibida por parte de Deportes Limache (4-0). Un triunfo le permitirá también a los floridanos acercarse a los piratas y seguir peleando por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
A qué hora U. de Chile vs. Audax Italiano
El partido de U. de Chile vs. Audax Italiano es este domingo 17 de agosto, a las 12.30 horas.
Dónde ver a U. de Chile vs. Audax Italiano
El partido de U. de Chile vs. Audax Italiano se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO MAX.
