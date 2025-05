DT de Barcelona carga duro contra el árbitro tras la eliminación de la Champions League

Barcelona se fue frustrado del Giuseppe Meazza. El equipo culé fue un gran rival para Inter de Milán, pero no pudo evitar la derrota 4-3 en tiempo suplementario, resultado que privó a los catalanes de llegar a su primera final de Champions League en una década.

Tras la derrota, el técnico del Barça, el alemán Hansi Flick, lamentó la eliminación en semifinales. Sin embargo, el adiestrador destacó la entrega y el coraje de sus dirigidos.

“Es cierto que estoy decepcionado con el resultado, pero no con la actuación del equipo. Es lo que tenemos, quedamos afuera de la Champions, pero lo intentaremos de nuevo porque queremos hacer felices a los aficionados.

Asimismo, el exentrenador de Bayern de Múnich agregó que “ganar el título era nuestro gran objetivo y la próxima temporada volverá a serlo. Podemos estar orgullosos de nuestros jugadores, yo lo siento así. Es parte del fútbol, ganar y perder. De esto aprenderemos todos”.

Críticas al juez

Tras los elogios del germano, también brotaron espontáneos cuestionamientos. De acuerdo con la opinión del estratega, las decisiones del juez central, el polaco Szymon Marciniak, fueron clave para la eliminación de su equipo.

“Creemos que el resultado es injusto, sobre todo, por algunas decisiones arbitrales, lo tengo que decir. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era al 50 y 50 acababa siendo a favor de ellos. Eso es lo que me pone triste”, afirmó Flick.

Frente a la insistencia de los periodistas, el DT afirmó que “no me gusta hablar más del árbitro, ya he dicho lo que pienso. Pero no lo repetiré aquí ni ahora. Tampoco es justo tampoco para mi equipo, porque ha hecho un trabajo enorme”.

Claro que ahora el equipo culé debe seguir su rumbo. El próximo domingo debe recibir a Real Madrid, un partido que bien puede definir el futuro de LaLiga.

“Nosotros siempre jugamos para obtener títulos y el domingo tenemos un partido muy complicado, tenemos tres días para prepararlo. Cada jugador, cuando llegue a casa a las cuatro de la madrugada, puede estar orgulloso de lo que hemos hecho”, confirmó el entrenador.

