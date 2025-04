Azul Azul realiza su Junta Ordinaria de Accionistas. La reunión comenzó con varios movimientos, que se conocían con cierta antelación. Los retornos de Cristián Aubert, Eduardo Schapira y Daniel Schapira, además del ingreso de Aldo Marín, al directorio laico han sido materia de debate entre los hinchas de Universidad de Chile en las últimas horas.

Aubert, de hecho, se había despedido del club en julio de 2022, después de una década de gestión en distintos cargos. “Han sido más de 10 años de mi vida, en los que desde distintos cargos y posiciones, he dedicado mi tiempo y capacidades para desarrollar de la mejor forma a nuestro club. Obviamente no es fácil esta decisión, por todo lo que he vivido en esta hermosa institución. Momentos de enorme alegría y también días difíciles, en donde el compromiso de verdad se pone a prueba”, señaló en la oportunidad. Ya renovó energías para retornar.

El insólito error que se filtró en un acta de Azul Azul

Sin embargo, no son solo las cuentas ni los movimientos de sillas los que llaman la atención. Ahora, un detalle que aparece en la memoria anual de la entidad genera reacciones que van de la risa al morbo.

La página 12 del resumen de la Junta de Accionistas de 2021, del que Jorge Arredondo, abogado de la U pidió una enmienda, contiene una singular mención. “Luego, no existiendo otras intervenciones ni comentarios de los accionistas, se solicitó la aprobación por aclamación los estados financierorelaxchile.cl s, adoptando la junta el siguiente acuerdo”, se puede leer, aún, en el documento disponible en sitio de la CMF, con el formato PDF. En aquella oportunidad, el secretario de actas era José Joaquín Laso.

El controvertido pantallazo en la memoria de Azul Azul.

La url en cuestión corresponde a un sitio a través del cual se pueden gestionar citas de carácter sexual.

El informe está firmado por Aubert, como presidente; José Joaquín Laso, como secretario, además de Paola Davanzo, Marcos Kaplún y Camila Gallardo, de quienes no se especifican cargos.

Finalmente, se consigna la aprobación de los respectivos estados financieros.

La situación generó sorpresa entre los asistentes a la junta de accionistas del club. Por lo mismo, de forma unánime, autorizaron al abogado del club para que saque a la mencionada página web de los estados financieros del club.