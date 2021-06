El lamento de los medios transandinos tras el empate ante la Roja: “Argentina terminó con la bronca entre las muelas de nuevo”

En Argentina, el empate 1-1 ante Chile no fue muy bien recibido por los medios transandinos, que en el debut en la Copa América apostaban a una victoria que dejará atrás los últimos resultados de las Eliminatorias. Sin embargo, la falta de contundencia de la Albiceleste y su fragilidad defensiva la privaron de una victoria.

“El resultado no se condice con el desarrollo. El conjunto albiceleste mereció quedarse con los tres puntos. No solo dominó el balón, sino que generó muchas más ocasiones de riesgo que su rival. Pero su impericia en la estocada final, y la falta de reacción ante la igualdad rival, le jugaron en contra”, dice en su análisis el diario La Nación.

“De todas maneras, se vio un buen partido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Ordenado, con una idea clara y con espíritu de equipo. Desde esa posición, todo es positivo. Aun a pesar de tener que repartir puntos con un Chile más mezquino y expectante, que halló la igualdad gracias a un penal”, agregó el citado medio, en alusión al planteamiento nacional.

Por otra parte, Olé, criticó la falta de variantes que no hagan al equipo depender de Lionel Messi. “Pero este lunes la Argentina retrocedió casilleros en este juego que es buscar un equipo que potencie y no dependa de Messi. Porque, como pocas veces en el ciclo del Lio DT, la Selección fue un equipo de espasmos, y salvo por 10 minutos buenos de Lo Celso, otra vez se fue Messidependiente. Y ahí se encuentra el principal motivo de este mal rendimiento colectivo, disimulado por algunos destellos del capitán, alerta el medio deportivo.

En tanto, el diario Clarin lamenta la manera en que no pudieron amarrar la victoria. “Se le escapó otra vez. La Selección Argentina terminó con la bronca entre las muelas de nuevo porque en Río de Janeiro volvió a tener un buen arranque, con fútbol, situaciones y gol de ventaja, pero tal como le pasó en los compromisos anteriores no logró sostener la victoria y ante la primera falla propia el rival emparejó el marcador”, sostiene, junto con reconocer la mejoría chilena en el complemento: “La postura de los trasandinos no fue la misma en la segunda parte. Y otra vez la Argentina pagó un precio demasiado elevado por sus errores... Otro empate con sabor a poco para el conjunto de Scaloni que sigue persiguiendo esa victoria necesaria para inflar la confianza y pisar más firme”.

Mientras que Infobae sugiere que “Argentina generó jugadas en ataque pero otra vez falló en defensa. En fin, no es fácil hablar después de un empate en un debut de Copa América. Pero en vez de pedir explicaciones por el mal estado del campo de juego, el entrenador debería explicar algunos de sus cambios y, fundamentalmente, por qué el equipo volvió a caer en el final.