Lionel Scaloni, DT de Argentina: “El equipo no estuvo bien y ellos consiguieron el penal, nada más”

Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina, se sentó en la sala de conferencias del Nilton Santos con un discurso aprendido. Las mismas palabras, el mismo empate, esta vez en terreno neutral, donde su equipo no pudo salir del empate ante Chile, igual que hace 10 días.

“Creo que fueron 10 ó 12 minutos del segundo tiempo donde hubo un par de desajustes y ellos consiguieron el penal. A partir de ahí, se hizo cuesta arriba. Creamos situaciones, merecimos ganar y al final nos vamos con un empate. Es un inicio de un torneo muy duro. Tenemos que corregir esos diez primeros minutos del segundo tiempo donde Chile generó el penal”, dijo el ex jugador de Deportivo La Coruña.

Una de las principales críticas fue la falta de eficiencia frente al arco chileno, a lo que Scaloni respondió que “es evidente que el equipo generó un montón, no sé cuántos tiros o llegadas. Bastantes más que lo que dice el resultado. No la metimos que es lo que cuenta, me quedo con lo positivo, que la línea del equipo es buena, a pesar del resultado. Fueron dos jugadas puntuales en los cuales el equipo no estuvo bien y ellos consiguieron el penal, nada más”.

Y reforzó la idea: “Los goles van a llegar. Estaríamos preocupados si no generáramos situaciones de gol. Generamos, metemos muchos jugadores en el área, generamos situaciones y el rival se preocupa pero ya van a entrar, no hay problema”.

Acerca de las falencias en la última línea, el DT transandino aclaró que “las dos contras que nos generaron fueron de córner nuestro. No es que el equipo esté mal parado. Ellos salieron rápido. No creo que hayamos sufrido por eso. Hay cosas para corregir y en eso trabajaremos”.

Quejas por la cancha

Al margen del análisis futbolístico, el adiestrador del cuadro argentino se quejó amargamente el estado de la cancha del Nilson Santos. Según el DT, la cancha del estadio carioca no merece albergar un torneo de Copa América.

Scaloni se quejó del estado de la cancha.

“Haber jugado mejor que el rival en este campo de juego dice mucho. Quería remarcarlo. Queremos jugar la Copa América y nos encontramos con una cancha que al minuto 10 del primer tiempo ya no se podía jugar al fútbol”, explicó el ex lateral derecho de Estudiantes de La Plata.

Incluso, insistió en su idea, ya que “es lamentable el estado del campo al igual que el que se jugó Colombia vs. Ecuador y en el que jugaremos ante Bolivia (Arena Pantanal de Cuiabá)… Todavía hay cinco partidos que jugar en esa cancha. Ya me explicarán cómo ponerla bien para jugar el partido. Creamos situaciones en una cancha que es para otro deporte, no para jugar al fútbol”.