Messi no puede con Chile: la Roja empata en su debut por Copa América

Chile y Argentina no pudieron superarse por su debut en la Copa América. Una vez más, las fuerzas entre rojos y albicelestes se emparejaron. Ni Messi ni el peso de un plantel plagado de estrellas son capaces de doblegar a una Selección que se reinventó con la ausencia de Alexis Sánchez. Y eso que los pupilos regalaron el primer tiempo.

Si la jugada más peligrosa en la parte inicial fue un débil zurdazo cruzado de Jean Meneses, el mensaje es claro. La Roja no peso de mitad de cancha hacia arriba. No hizo daño. No pudo, no encontró cómo. Todo lo contrario a lo que pasaba al otro extremo de la cancha, donde Claudio Bravo se alzaba como la figura del partido, conteniendo sendos remates a Nico González.

En un partido interrumpido, de posesión compartida, pero con una clara sensación de dominio transandino, la escuadra nacional sentía más que nunca la falta del lesionado Alexis. No había creación, no estaba esa jugada que sale del molde. No estaba el tocopillano y Carlos Palacios, su reemplazo en la lista de titulares, no era capaz de suplirlo.

¿El talento de Messi? A cuentagotas. Perdido entre las faltas, los pases divididos y una cancha de regular para abajo. El cero estaba escrito con mayúscula, hasta que un tiro libre cerca del área, en el callejón central, le quedó ideal para la zurda del 10 argentino. Por más que Bravo saltó para alcanzar la pelota, esta vez no pudo con la precisión de la Pulga.

Minuto 33. Y a partir de ahí, los peores momentos de la selección nacional. Tres pases consecutivos eran un milagro. Pocos argumentos para igualar el marcador. Lo mejor era llegar al descanso, reponer fuerzas y reordenar las ideas. Tenía que aparecer Arturo Vidal, muy perdido en los primeros 45 minutos, ahogado por momentos y descuidando sus marcas.

Si el Rey se mantuvo en la cancha después del entretiempo, con una amarilla a cuesta además, fue solo por sus galones. Lasarte no se equivocó, en todo caso. Vidal mejoró notablemente su rendimiento. Se enchufó y Chile mejoró. Erick Pulgar y Charles Aránguiz, los mejores de la Roja, mantuvieron su paso regular. Y fue el volante de la Fiorentina, justamente, quien le metió el pase gol a Eduardo Vargas, para que enfrente al portero Martínez. Atajó el argentino, pero en el rebote, vivo, Vidal llegó al sacrificio para recibir el patadón de Nicolás Tagliafico.

La Roja consiguió una paridad en su estreno en la Copa América.

Penal, clarísimo. Pero el árbitro Wilmar Roldán no lo vio. Tuvo que actuar el VAR y salvó el ataque del Equipo de Todos. El 8 de Chile con la pelota: falló, pero en el rebote, con la viveza que tanto se le extrañaba, entró Vargas y la mandó adentro con la cabeza. Un gol y un desahogo para el delantero, su conquista 39 con el escudo nacional.

Argentina no entendía. Un partido que tenía controlado, se le escapaba. El tanto, además, le subió la confianza a la Roja, que se atrevió más, sin ser osada, Messi se conectó un poco más. Primero probó a Bravo con un zurdazo y luego dejó a González frente al arco, pero el de la Bundesliga no supo definir. Harto balonazo al área de Bravo, peligrosas, pero nada que hiciera temblar al capitán.

Otro empate firmado. Uno más en la historia reciente de Chile y Argentina. Peleado, enredado por momentos, pero justo también. Lasarte todavía no pierde al mando de la Selección, pero todavía tiene una deuda con las victorias. Deben aparecer. Pronto. La Copa América de Brasil es el lugar preciso para ello.

Ficha del partido

Argentina 1: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (85′, Nahuel Molina), Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (68′, Exequiel Palacios), Giovani Lo Celso (67′, Ángel Di María); Lionel Messi, Lautaro Martínez (80′, Sergio Agüero), Nicolás González (80′, Joaquín Correa). DT: Lionel Scaloni.

Chile 1: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel (84′, Enzo Roco), Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar; Carlos Palacios (76′, César Pinares), Arturo Vidal (84′, Tomás Alarcón), Charles Aránguiz, Jean Meneses (90+3′, Pablo Galdames); Eduardo Vargas (76′, Ben Brereton). DT: Martín Lasarte.

Goles: 1-0, 33′, Messi anota de tiro libre con un disparo sobre la barrera; 1-1, 57′, Vargas cabecea un rebote tras el penal errado por Vidal.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL). Amonestó a Martínez Quarta, L. Martínez (ARG); Isla, Pulgar Vidal (CHI)

Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro: sin público