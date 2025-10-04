El potente dardo de Zverev: “Los directores de los torneos quieren favorecer a Sinner y Alcaraz”

Alexander Zverev (3° del ranking ATP) no se guardó nada. El alemán cargó directamente contra el tratamiento de la pista del Masters 1000 de Shanghái y del resto del circuito, acusando que los directores de los torneos tienen como objetivo favorecer el juego de Carlos Alcaraz (1°) y Jannik Sinner (2°).

El teutón venció al francés Valentin Royer (76°), por un doble 6-4, y se instaló en la tercera ronda del certamen chino. Tras su partido realizó una dura crítica, afirmando que cada vez existe más homogeneidad en los terrenos de juego.

“Odio cuando las velocidades de la cancha son ​​las mismas. Y sé que los directores van en esa dirección porque, obviamente, quieren que Jannik (Sinner) y Carlos (Alcaraz) tengan un buen desempeño en cada torneo”, aseguró.

Zverev fue consultado por las velocidades de la pista, que cada vez es más lenta, y se cuadró con Roger Federer. El suizo también realizó una potente crítica en la pasada Laver Cup, torneo organizado por él.

“No solo necesitamos pistas rápidas, sino que queremos ver a Carlos Alcaraz o Jannik Sinner resolver el problema con la velocidad ultrarrápida y luego jugar el mismo partido en velocidad superlenta para ver cómo se comparan. Esto se debe a que los directores del torneo han permitido que la velocidad de la pelota y la velocidad de la cancha sean básicamente las mismas cada semana. Y por eso se puede pasar de ganar, no sé, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, jugando de la misma manera”, aseguró en Serve with Andy Roddick, podcast de Andy Roddick.

Dardo de Zverev y respuesta de Sinner

Para el suizo y el alemán, que haya una velocidad mayor en las pistas aumenta la competitividad. “No podías jugar el mismo tenis de la misma manera en una cancha de hierba, en duro o en arcilla. Actualmente se puede jugar casi de la misma manera en cada superficie”, aseguró Zverev.

“No soy un fan de ello, creo que el tenis necesita diferentes estilos de juego, un poco de variedad y esto es algo que nos falta actualmente”, concluyó.

En tanto, Sinner, que se instaló en tercera ronda al vencer al alemán Daniel Altmaier (49°) por un doble 6-3, no tardó en responderle a Zverev. “Carlos (Alcaraz) y yo no hacemos las canchas. No es nuestra decisión. Tratamos de adaptarnos a cada situación. He jugado un gran tenis incluso cuando ha sido en canchas más rápidas”, indicó.

“Pero no hago las canchas, no es mi decisión. Así que solo intento adaptarme y jugar el mejor tenis que pueda, y eso es todo”, cerró.