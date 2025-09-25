El responsable del positivo de Sinner rompe el silencio: “Es un asunto que me ha dolido humana y profesionalmente”

Jannik Sinner (2° del ranking ATP) tuvo un arrollador debut en el Abierto de China. El italiano se impuso por 6-2 y 6-1 sobre el experimentado Marin Cilic (97°), en su estreno en el ATP 500 de Pekín. No obstante, mientras el nacido en San Cándido brilla, el acusado como el responsable de su polémico doping positivo rompió el silencio.

El transalpino estuvo en el centro de la polémica tras su dopaje en Indian Wells 2024. Eso sí, el tenista de 24 años escapó de cualquier castigo mayor luego de argumentar que no tuvo responsabilidad por la presencia de clostebol, un esteroide anabolizante que se encuentra habitualmente en pomadas para tratar lesiones cutáneas. Este también se utiliza para aumentar la masa muscular y el rendimiento físico.

En ese sentido, el fisioterapeuta Giacomo Naldi, apuntado como el responsable del doping por el equipo de Sinner, habló por primera vez sobre los hechos. En pleno torneo, el profesional le realizó un masaje sin guantes al deportista. Lo hizo con una herida en un dedo, que había curado con un producto que tenía clostebol. Dicha sustancia fue encontrada en cantidades mínimas en el organismo del italiano.

Naldi habla por primera vez

Naldi no entró en detalles sobre la problemática, pero sí su entregó su sensación tras lo ocurrido: “Nunca he querido comentar lo que pasó con el equipo Sinner y seguiré sin hacerlo. Aunque es un asunto que me ha dolido, tanto humana como profesionalmente”, comentó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

También reveló cómo es su actual relación con el tenista: “Hablamos, fue cordial, nos contamos cosas privadas. Más allá de todo, queda la relación humana después de un caso que nos involucró y que solo fue una desafortunada serie de coincidencias, y somos conscientes de ello. Vi a Cahill, que siempre ha sido muy amable, y me crucé con Ferrara. Vengo del baloncesto, siempre he intentado aportar espíritu de equipo al equipo de Sinner y es una de las cosas que más se ha apreciado. Aunque la colaboración se haya interrumpido, no guardo rencor. Lo que ha pasado no se puede cambiar, pero hay que pasar página. La vida continúa“, aseveró.

Naldi dejó el equipo de Sinner, que actualmente trabaja con el argentino Alejandro Resnicoff. El preparador Umberto Ferrara, también despedido tras el positivo del tenista, se reincorporó al equipo del italiano en julio pasado.

No obstante, el fisioterapeuta volvió al circuito de la mano del italiano Francesco Passaro (139°). “Me ha encantado volver al circuito, vivir el ambiente de un Grand Slam. Y la acogida ha sido excelente por parte de todos. Jugadores, entrenadores, preparadores”, añadió.

También reveló que uno de los tenistas se le acercó fue Carlos Alcaraz (1°): “Él se acercó a mí, vino a conocerme. Fue muy amable, como siempre. Tuvimos una charla y es algo que me dio un placer inmenso. Todo absolutamente tranquilo. Al final, el tiempo pasa, cada uno sigue su camino. Ya todos sabemos cómo fueron las cosas, y quien no lo sepa puede leer la sentencia. No me sentí observado, fue como retomar el hilo de la conversación donde lo dejé

“Estas son las primeras declaraciones oficiales que hago desde que ocurrió todo, a veces se me han atribuido palabras sacadas de contexto que han desencadenado odio en las redes sociales y polémicas en mi contra”, complementó.