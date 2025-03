“En el caso de Sinner, no hubo dopaje intencional”: las polémicas revelaciones del presidente de la WADA

A casi un mes de que la Agencia Mundial Antidopaje y el tenista italiano Jannik Sinner cerraran un acuerdo en el que se suspendió por tres meses al deportista, Witold Bańka, presidente de la WADA, rompió el silencio con El Deportivo, en una entrevista donde abordó este caso y también el de Nicolás Jarry, y las críticas que el procedimiento levantó de parte de los atletas.

Sanción a Sinner

“Básicamente, es un caso muy sencillo. Es por la falta de comprensión, los malentendidos y la falta de conocimiento y educación dentro de la comunidad tenística, lo cual es muy preocupante. Según las reglas anteriores, un caso como este habría resultado en una sanción de uno o dos años. Pero después de una investigación y análisis exhaustivos, concluimos que no hubo dopaje intencional; fue una contaminación. Una sanción de uno o dos años sería demasiado y no sería justa”.

“Y el hecho de que hayamos decidido tener este acuerdo para sancionarlo por tres meses es porque incluso volvimos a analizar sus muestras de hace 12 meses y no encontramos nada que pudiera demostrar que había un nivel mínimo de la sustancia en las muestras anteriores. Este acuerdo está en las reglas”.

Críticas del tenis

“Mi llamado a los deportistas sería que no hagan comentarios si no conocen los hechos, si no conocen los documentos, si no conocen los detalles del caso... No estoy en posición de juzgar a nadie, pero lo que puedo decir es que cuando eres un deportista profesional debes tener el conocimiento de las reglas y a veces abrir el Código Mundial Antidopaje y leer cómo se implementa”.

“Ahora tenemos la plataforma de los atletas, que es importante desde la perspectiva educativa. Se organizan cursos de formación para los deportistas, el personal de la comitiva e incluso para los representantes de los medios de comunicación. Allí se pueden repasar los procedimientos y se puede tener la oportunidad de concientizarse sobre los procedimientos antidopaje. Por eso creo que sería bueno que los deportistas se involucraran más en ese aspecto, pues la educación juega un papel clave en nuestra estrategia para el futuro”.

Witold Bańka inauguró la nueva Corporación Comisión Nacional de Control de Dopaje. Foto: WADA.

El Caso Jarry

“Lo de Sinner y Jarry no se puede comparar; son casos diferentes. Es como los delitos, el alcance de las sanciones es bastante amplio, por lo que no se puede decir que este deportista haya tenido un caso muy similar”.

“En el caso del señor Sinner, no hubo dopaje intencional, no había evidencia de que hubiera consumido esa sustancia. Todas las pruebas presentadas por él y su equipo se confirmaron como pruebas creíbles. Hicimos una investigación exhaustiva, analizamos sus muestras, como dije, de 12 meses atrás, y al final decidimos que sancionarlo durante tres meses es razonable de acuerdo a las reglas que, según el nuevo Código Mundial Antidopaje, serán vinculantes”.

Futuro en la WADA

“En mayo de este año tendremos elecciones, pero soy el único candidato, así que asumo que seré reelecto, y ese sería mi periodo final. A finales de 2028 terminaré mi misión como presidente”.

Chile y los Juegos Olímpicos

“Si organizaron con éxito los juegos continentales, ¿por qué no organizar en el futuro los Juegos Olímpicos? Tengo que ser objetivo porque soy de Polonia y Polonia tiene ambiciones similares en lo que respecta a los Juegos Olímpicos. Pero, por supuesto, hablando muy en serio, creo que es bueno. Esto demuestra el poder del país y la visión de las autoridades públicas. Si se piensa en los Juegos Olímpicos, es un paso natural para el país, que es muy ambicioso y tiene grandes logros”.

Un laboratorio para el país

“Si quieres ser anfitrión, tienes que tener un laboratorio antidopaje completamente acreditado. Así que esto es algo en lo que tiene que pensar Chile. No estoy en condiciones de evaluar las sedes, la infraestructura... No es mi trabajo. Pero hablando de antidopaje, sí, y eso hay que tenerlo en cuenta y tiene que estar en la hoja de ruta para el futuro”.