Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, tras ganar el US Open: “Te veo más que a mi familia”

En Nueva York, Carlos Alcaraz volvió a ser el dueño del US Open. El español derrotó en cuatro sets a Jannik Sinner, para nuevamente obtener el último Grand Slam de la temporada y recuperar el número uno del ranking de la ATP. Con el sexto torneo grande de su carrera, el murciano lo festejó efusivamente junto a sus equipo y sus más cercanos.

También aprovechó la instancia para bromear con la rivalidad que ha forjado con el italiano, que les ha llevado a disputar cinco finales en la presente temporada y un total de 15 duelos directos. Ambos son los principales exponentes del deporte de la raqueta en estos tiempos (con un Novak Djokovic que resiste a salir de escena, más allá de la edad).

“Te veo más que a mi familia”, dijo Alcaraz, quien no ha podido contar en Nueva York con su madre y sus hermanos pequeños. Le dedicó muchas loas a su rival. “Es increíble lo que estás haciendo durante toda la temporada. Gran nivel en cada torneo que juegas... Te veo más que a mi familia... Quiero decir que es bueno poder compartir la pista contigo, compartir los vestuarios, compartir todo contigo. Verte mejorar cada día... Trabajar realmente duro con tu equipo, estás rodeado de muy buena gente. Solo quiero felicitarte por todo lo que estás haciendo y por tu gran actuación toda la semana", se explayó.

‘Carlitos’ se acordó, además, de la importancia de su equipo: “Mis éxitos son los suyos. Gracias por su trabajo tanto dentro como fuera de la pista”.

“Estaba tenso antes de entrar, pero al entrar en la pista me he notado como en un partido más”, agregó el flamante campeón y número uno del escalafón mundial. Agregó que pensó en el saque que le dio el título de 2022 ante Casper Ruud, en el momento de cerrar el partido. “Es cierto que me ha venido a la cabeza”, expuso.

La definición del Grand Slam norteamericano puso sobre la mesa (o sobre la cancha, en rigor) la mayor bolsa en premios de la historia del tenis. La organización le entregó a Alcaraz un premio de 5 millones de dólares, mientras que a Sinner, como subcampeón, le corresponde la mitad: US$ 2,5 millones. A lo largo de la presente campaña, el hispano acumula un pozo que supera los US$ 16 millones (13.882.170 euros). Por su parte, el italiano, que ha disputado menos torneos debido a su sanción por dopaje, se queda en aproximadamente US$ 12 millones (10.359.829 euros).