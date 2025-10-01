SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El duro cruce entre Carlos Alcaraz y el juez de silla durante la final de Tokio: “Nunca jugaste tenis en tu vida”

La demora en el servicio del español le costó una advertencia por parte del árbitro. Esta situación provocó la furia del número uno del ranking ATP.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
US Open

El tenista español Carlos Alcaraz disputó este martes la final del ATP 500 de Tokio, instancia en la que se enfrentó contra el estadounidense Taylor Fritz. En el primer set el murciano fue protagonista de un momento tenso con el juez de silla, a quien le recriminó el escaso tiempo que tenía para recuperarse y sacar entre puntos.

Todo comenzó cuando luchó una pelota yendo hasta la red, deteniéndose en el lugar por unos instantes antes de volver a la línea de saque. Aquello le tomó más tiempo, por lo que el árbitro Fergus Murphy acabó llamándole la atención con una advertencia.

Una vez concluido el juego, Alcaraz recriminó la decisión. Visiblemente molesto, le señaló a Murphy “¿Crees que es normal que yo termine un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar? ¿Crees que eso es normal, o no? Bueno, nunca has jugado al tenis en tu vida”, se alcanzó a percibir a través de la transmisión oficial.

Superado este momento, Alcaraz volvió a meterse en el partido, imponiéndose en la primera manga por 6-4. Mismo resultado que consiguió en el segundo y que le valió conquistar el título tras una hora y 32 minutos de competencia.

Así, consiguió su 24° título de su carrera como profesional y el octavo de la temporada 2025. Es más, con un total de 67 victorias en 2025 se convirtió en el sexto tenista del siglo XXI en ganar ocho torneos en una sola temporada, destacando las actuaciones en el Abierto de Estados unidos, Roland Garros, además de los Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo.

Las palabras de Alcaraz

Una vez concretada la victoria, Alcaraz se dirigió a los presentes en la cancha. “Sin duda, ha sido mi mejor temporada hasta ahora”, reconoció. “Ocho títulos, diez finales… Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas. No empecé el año muy bien, con dificultades emocionales, así que estoy muy orgulloso de cómo me recuperé de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí”, continuó.

Disfruté cada segundo, (excepto) los cinco minutos que estuve en la cancha después de lesionarme el tobillo”, bromeó Alcaraz sobre su debut en Tokio. “Estoy muy contento con el nivel que jugué, con todo. Empecé la semana mal con el tobillo, y la forma en que me recuperé, me alegra muchísimo”.

Fuera de Shanghái

La lesión a la que hizo alusión además le significa perderse el Masters 1000 de Shanghái, quedándose sin la posibilidad de defender los 200 puntos obtenidos en 2024. Claro que gracias a su amplia diferencia en el ranking, seguirá en el tope de la clasificación ATP.

“Estoy decepcionado por anunciar que no podré jugar el Masters 1000 de Shanghái este año. Desafortunadamente he estado arrastrando unas molestias físicas y después de hablarlo con mi equipo hemos creído que la mejor decisión es descansar y recuperarme”, compartió Alcaraz en sus redes sociales.

“Estoy deseando jugar de nuevo delante de los aficionados de Shanghái otra vez y espero estar pronto de vuelta para ver a mis seguidores chinos el próximo año”, añadió.

Lee también:

Más sobre:TenisCarlos AlcarazATP de Tokio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

4.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

5.
Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa
Chile

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas
Negocios

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

Boric critica propuesta de Kast en inédita mención en una cadena nacional

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina
Tendencias

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial
El Deportivo

“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

El duro cruce entre Carlos Alcaraz y el juez de silla durante la final de Tokio: “Nunca jugaste tenis en tu vida”

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos
Mundo

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en “zona de riesgo”

Israel anuncia el cierre de la última ruta operativa para acceder a la zona norte del enclave

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres