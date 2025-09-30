La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan

Una larga jornada tuvo el ayuntamiento de Milán. En una sesión que se extendió por cerca de 12 horas, se determinó la venta del estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro al Inter y AC Milan por un monto de 197 millones de euros. Ahora los nuevos propietarios podrán cumplir uno de sus sueños: crear un nuevo estadio que se convierta en el motor económico de las instituciones con una inversión prevista de 1.200 millones de euros.

Después de años de negociaciones por adquirir el espacio público, la votación del consejo municipal concluyó con 24 votos a favor de la transacción, 20 en contra y ninguna abstención.

Tras esta decisión, el AC Milan y el Inter de Milán emitieron un comunicado conjunto: “El AC Milan y el FC Internazionale Milano expresan su satisfacción por la aprobación por parte del Ayuntamiento de la venta de San Siro y sus alrededores: un paso histórico y decisivo para el futuro de los clubes y de la ciudad”, comenzaron señalando.

“A la espera del anuncio oficial del resultado del debate del consejo por parte del Comité Ejecutivo, los clubes miran con confianza y responsabilidad los próximos pasos del proceso que les llevará a construir un nuevo estadio que cumpla con los más altos estándares internacionales: unas instalaciones de clase mundial destinadas a convertirse en un nuevo icono arquitectónico para Milán y un símbolo de la pasión de los aficionados al fútbol de todo el mundo”, complementaron.

Dichiarazione ufficiale di FC Internazionale Milano e AC Milan — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 30, 2025

Los pasos a seguir

Con el acuerdo ya conseguido, lo que viene para Inter y Milan será concretar la escritura de compraventa, la cual debe concretarse antes del 10 de noviembre. Es decir, en los próximos 40 días tendrán que tener la aprobación de los bancos y completar los trámites para la transferencia de la propiedad.

Una vez realizado lo anterior, los clubes deberán ponerse de acuerdo para realizar los estudios de arquitectura que estarán a cargo de los estudios Manica y Foster + Partners, que estarán a cargo de desarrollar el diseño del nuevo estadio en los próximos 12 meses, pues hasta ahora lo que existen son ideas, pero no planos concretos de la nueva construcción.

Si todo marcha bien, se espera que las obras, que se construirán en la zona de estacionamientos del actual Meazza, comiencen en el primer semestre de 2027 y se pueda reinaugurar en 2031, tras cuatro años de trabajos.

Así, la UEFA podría contar con un nuevo estadio para la Eurocopa 2032, a la que se sumarán el Juventus Stadium y otras instalaciones que se definirán en 2026.