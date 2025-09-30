SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan

Ambos clubes tendrán el control del recinto que será demolido casi en su totalidad para levantar uno nuevo.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
El estadio San Siro fue comprado por Inter y AC Milan. Foto: X.

Una larga jornada tuvo el ayuntamiento de Milán. En una sesión que se extendió por cerca de 12 horas, se determinó la venta del estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro al Inter y AC Milan por un monto de 197 millones de euros. Ahora los nuevos propietarios podrán cumplir uno de sus sueños: crear un nuevo estadio que se convierta en el motor económico de las instituciones con una inversión prevista de 1.200 millones de euros.

Después de años de negociaciones por adquirir el espacio público, la votación del consejo municipal concluyó con 24 votos a favor de la transacción, 20 en contra y ninguna abstención.

Tras esta decisión, el AC Milan y el Inter de Milán emitieron un comunicado conjunto: “El AC Milan y el FC Internazionale Milano expresan su satisfacción por la aprobación por parte del Ayuntamiento de la venta de San Siro y sus alrededores: un paso histórico y decisivo para el futuro de los clubes y de la ciudad”, comenzaron señalando.

“A la espera del anuncio oficial del resultado del debate del consejo por parte del Comité Ejecutivo, los clubes miran con confianza y responsabilidad los próximos pasos del proceso que les llevará a construir un nuevo estadio que cumpla con los más altos estándares internacionales: unas instalaciones de clase mundial destinadas a convertirse en un nuevo icono arquitectónico para Milán y un símbolo de la pasión de los aficionados al fútbol de todo el mundo”, complementaron.

Los pasos a seguir

Con el acuerdo ya conseguido, lo que viene para Inter y Milan será concretar la escritura de compraventa, la cual debe concretarse antes del 10 de noviembre. Es decir, en los próximos 40 días tendrán que tener la aprobación de los bancos y completar los trámites para la transferencia de la propiedad.

Una vez realizado lo anterior, los clubes deberán ponerse de acuerdo para realizar los estudios de arquitectura que estarán a cargo de los estudios Manica y Foster + Partners, que estarán a cargo de desarrollar el diseño del nuevo estadio en los próximos 12 meses, pues hasta ahora lo que existen son ideas, pero no planos concretos de la nueva construcción.

Si todo marcha bien, se espera que las obras, que se construirán en la zona de estacionamientos del actual Meazza, comiencen en el primer semestre de 2027 y se pueda reinaugurar en 2031, tras cuatro años de trabajos.

Así, la UEFA podría contar con un nuevo estadio para la Eurocopa 2032, a la que se sumarán el Juventus Stadium y otras instalaciones que se definirán en 2026.

Lee también:

Más sobre:FútbolSan SiroGiuseppe MeazzaInterAC MilanMilán

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Con amplio contingente policial: autoridades afirman que proceso de desalojo y demolición en toma Calicheros ha sido “tranquilo”

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago
Chile

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Con amplio contingente policial: autoridades afirman que proceso de desalojo y demolición en toma Calicheros ha sido “tranquilo”

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés
Negocios

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés

La actividad del comercio mantiene su ritmo en agosto y anota 17 meses consecutivos al alza

Ministro Grau defiende gestión de Montes y dice que “no es cierto” que no haya dinero para pagar a las constructoras

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio
Tendencias

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Quién era Thomas Jacob Sanford, el sospechoso del tiroteo en la iglesia de Michigan

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan
El Deportivo

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan

El cambio en la formación de Chile que alista Nicolás Córdova para enfrentar a Japón en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo avanza con autoridad al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos
Cultura y entretención

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”
Mundo

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Trump da “tres o cuatro días” a Hamas para que responda a su propuesta de acuerdo para Gaza

YouTube y su millonario pago a Trump: el historial de demandas del presidente contra plataformas y medios de comunicación

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición