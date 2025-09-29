SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida

La Selección jugará un amistoso ante la escuadra bicolor. Hay algunas novedades en relación al cierre de las Eliminatorias.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La herida sigue abierta. El último lugar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con apenas 11 puntos en 18 partidos, significó la peor campaña de Chile en el formato actual. Solo nueve goles marcados y tres entrenadores en dos años resumen un proceso que terminó en frustración. “Esto no se soporta más sin una clasificación al Mundial”, lanzó sin rodeos Nicolás Córdova tras el empate con Uruguay que cerró el ciclo. El mensaje es claro: hay que empezar a construir desde ahora el camino hacia 2030.

En ese contexto, este lunes se dio a conocer la nueva nómina de la Roja, para el amistoso ante Perú en octubre, con algunas novedades. En el arco, Lawrence Vigouroux (Swansea City) representa el presente inmediato tras un sólido debut en el cierre de las clasificatorias, acompañado por los jóvenes Thomas Gillier (Montreal) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta), quien sorprende en el listado. Nuevamente no se consideró a Brayan Cortés.

En defensa, los focos apuntan a Iván Román (Atlético Mineiro), de apenas 19 años, y a Gabriel Suazo (Sevilla), quien ya asumió la capitanía y emerge como uno de los líderes del nuevo ciclo. “Podemos competir con cualquiera. Los chicos demostraron que están listos para ser alternativa”, aseguró. La nómina también incluye a Guillermo Maripán (Torino) y Francisco Sierralta (Auxerre). En esta ocasión, además, está Francisco Salinas, de Coquimbo Unido, club que había protestado por la ausencia de sus nombres hace un mes.

El mediocampo asoma como uno de los sectores más prometedores. Vicente Pizarro (Colo Colo) está llamado a ser protagonista. Felipe Loyola (Independiente) se consolidó como pieza polifuncional, mientras que Marcelino Núñez (Ipswich Town) buscará relanzar su carrera tras el cambio de club. Otro que suma bonos es Lucas Assadi (Universidad de Chile), quien logró reencontrarse con su mejor versión.

La búsqueda de gol sigue siendo una urgencia tras una Eliminatoria en la que Chile promedió apenas 0,5 tantos por partido. Ben Brereton (Derby County) es uno de los llamados a liderar esa tarea, aunque deberá reencontrarse con la regularidad en Inglaterra. Junto a él, Lucas Cepeda (Colo Colo), Alexander Aravena (Gremio), Gonzalo Tapia (Sao Paulo) y Clemente Montes (Universidad Católica) asoman como alternativas.

Marcelo Bielsa, voz autorizada para hablar del fútbol chileno, entregó un mensaje alentador en septiembre. “Yo vería con optimismo el crecimiento y desarrollo de los futbolistas chilenos para los próximos cuatro años. Hay 10 o 12 jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes”, dijo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa RojaSelección ChilenaSelección de Perú

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

Solicitud de renuncia, presuntas deudas y desalojos pendientes: cómo el ministro Montes llegó otra vez al ojo del huracán

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo
Chile

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile
Negocios

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Educación y Salud explicaron el crecimiento del empleo público a junio

Un fondo privado, el yerno de Donald Trump y Arabia Saudita pasan a ser los dueños del gigante de Electronic Arts

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida
El Deportivo

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida

En vivo: Chile enfrenta a Japón en su segundo duelo en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo da el primer paso y queda a un triunfo del cuadro principal del Masters de Shanghái

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”
Cultura y entretención

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Para amenizar la espera del recital: Oasis reedita disco en vivo Familiar To Millions

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe
Mundo

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Radiografía a la candidatura de Rafael Grossi a la ONU: el diplomático argentino que amenaza la opción de Bachelet

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición