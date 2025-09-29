Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida.

La herida sigue abierta. El último lugar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con apenas 11 puntos en 18 partidos, significó la peor campaña de Chile en el formato actual. Solo nueve goles marcados y tres entrenadores en dos años resumen un proceso que terminó en frustración. “Esto no se soporta más sin una clasificación al Mundial”, lanzó sin rodeos Nicolás Córdova tras el empate con Uruguay que cerró el ciclo. El mensaje es claro: hay que empezar a construir desde ahora el camino hacia 2030.

En ese contexto, este lunes se dio a conocer la nueva nómina de la Roja, para el amistoso ante Perú en octubre, con algunas novedades. En el arco, Lawrence Vigouroux (Swansea City) representa el presente inmediato tras un sólido debut en el cierre de las clasificatorias, acompañado por los jóvenes Thomas Gillier (Montreal) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta), quien sorprende en el listado. Nuevamente no se consideró a Brayan Cortés.

En defensa, los focos apuntan a Iván Román (Atlético Mineiro), de apenas 19 años, y a Gabriel Suazo (Sevilla), quien ya asumió la capitanía y emerge como uno de los líderes del nuevo ciclo. “Podemos competir con cualquiera. Los chicos demostraron que están listos para ser alternativa”, aseguró. La nómina también incluye a Guillermo Maripán (Torino) y Francisco Sierralta (Auxerre). En esta ocasión, además, está Francisco Salinas, de Coquimbo Unido, club que había protestado por la ausencia de sus nombres hace un mes.

El mediocampo asoma como uno de los sectores más prometedores. Vicente Pizarro (Colo Colo) está llamado a ser protagonista. Felipe Loyola (Independiente) se consolidó como pieza polifuncional, mientras que Marcelino Núñez (Ipswich Town) buscará relanzar su carrera tras el cambio de club. Otro que suma bonos es Lucas Assadi (Universidad de Chile), quien logró reencontrarse con su mejor versión.

La búsqueda de gol sigue siendo una urgencia tras una Eliminatoria en la que Chile promedió apenas 0,5 tantos por partido. Ben Brereton (Derby County) es uno de los llamados a liderar esa tarea, aunque deberá reencontrarse con la regularidad en Inglaterra. Junto a él, Lucas Cepeda (Colo Colo), Alexander Aravena (Gremio), Gonzalo Tapia (Sao Paulo) y Clemente Montes (Universidad Católica) asoman como alternativas.

Marcelo Bielsa, voz autorizada para hablar del fútbol chileno, entregó un mensaje alentador en septiembre. “Yo vería con optimismo el crecimiento y desarrollo de los futbolistas chilenos para los próximos cuatro años. Hay 10 o 12 jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes”, dijo.