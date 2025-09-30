Nicolás Jarry cae en la primera ronda del Challenger de Villena en su regreso al circuito

Luego de un mes fuera del circuito por motivos familiares y tras el nacimiento de su hija, Nicolás Jarry volvió a la competencia este martes, aunque su regreso no tuvo el desenlace esperado. El chileno, actual número 111 del ranking ATP, fue superado en la primera ronda del Challenger de Villena por el alemán Tom Gentzsch (286°), quien impuso su juego en poco menos de dos horas y se llevó el triunfo en sets corridos por 7-6 y 6-3.

El duelo, disputado sobre la arcilla española, mostró a un Jarry aún en proceso de retomar ritmo competitivo. Si bien el primer set fue muy parejo y se definió en el tie break a favor del jugador germano, en el segundo parcial Gentzsch aprovechó mejor sus oportunidades y quebró en los momentos clave, dejando sin reacción al chileno.

Jarry no pudo ganar en su retorno a la pista.

Así, el número dos del tenis nacional quedó tempranamente eliminado del certamen valenciano, en el que buscaba reencontrarse con sensaciones positivas tras su pausa en el circuito. Su último partido había sido a fines de agosto, antes de tomarse un receso para acompañar el nacimiento de su hija, una decisión que él mismo calificó como “prioritaria” en medio de la exigente temporada. Eso lo llevó a ausentarse de la Copa Davis con Chile.

El desafío ahora para Jarry será recuperar confianza y ritmo de competencia en los próximos torneos. Su siguiente paso será disputar la qualy del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, donde intentará sumar partidos y escalar posiciones en el ranking. El objetivo a corto plazo es volver a instalarse entre los cien mejores del mundo y cerrar la temporada con buenas sensaciones.