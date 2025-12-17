SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo

    La realización es una idea original de Joaquín Bascuñán y José Letelier, quienes muestran la sorprende realidad de esta localidad costera.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Una de las imágenes del documental sobre la pasión por el golf en Papudo. El Pueblo con Swing

    “El golf en Papudo es tan popular como el fútbol”, es una frase que se repite en el documental “El Pueblo con Swing”, que describe la pasión que despierta el golf en los pobladores de este pueblo costero de la Región de Valparaíso.

    Entre los destacados golfistas de Papudo hay mujeres y hombres con ocupaciones tan distintas como pescadores, carpinteros, costureras, taxistas, dueñas de casa, almaceneros, tapiceros, artesanas, entre otros, que durante varias generaciones han mantenido viva esta afición, que ha dado a Chile tres campeones nacionales.

    La combinación de oficios y edades de los golfistas papudanos, que practican este deporte en un entorno espectacular, le dan a la historia un sello único y memorable.

    “El Pueblo con Swing” es una idea original de Joaquín Bascuñán y José Letelier, quienes realizaron este documental de 55 minutos junto a la dirección de Rodrigo Jorquiera. También participaron de la producción Rodrigo Ricalde y Sofía García Huidobro, entre otros.

    Bascuñan destaca que “este documental retrata con mucha naturalidad, simpleza y honestidad, una historia prácticamente desconocida para la gran mayoría de la gente. Un deporte generalmente enmarcado dentro de la elite, es en este caso la pasión de pobladores que demuestran, genuinamente, toda la pasión espontánea que puede existir al practicar un deporte cuando no distingue edades, género ni clases sociales”

    La versión completa de “El Pueblo con Swing”, se encuentra disponible, de manera gratuita, en el “Canal del Golf”, en YouTube.

    Mira el documental

    Más sobre:GolfPapudoEl Pueblo con Swing

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    “Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Gobierno sorprende y anuncia reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad

    Lo más leído

    1.
    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    2.
    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    3.
    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    4.
    Joaquín Niemann suma a un nuevo compañero: el LIV Golf anuncia al reemplazante de Mito Pereira en Torque

    Joaquín Niemann suma a un nuevo compañero: el LIV Golf anuncia al reemplazante de Mito Pereira en Torque

    5.
    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU
    Chile

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real
    Tendencias

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo
    El Deportivo

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada
    Cultura y entretención

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast
    Mundo

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    “Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni