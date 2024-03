El regreso de un ícono: Deportes Puerto Montt anuncia la vuelta del Chancho Lorenzo al estadio Chinquihue

El Estadio Regional de Chinquihue no es solo conocido por ser uno de los más lindos de Chile, sino porque también fue hogar de una de las mascotas más icónicas del fútbol nacional. Lo particular de esta es que no es una persona disfrazada ni un animal real, sino que una maqueta gigante, de 500 kilos y 2.40 metros de altura.

Se trata del ya clásico Chancho Lorenzo, ese cerdo construido por la marca Cecinas Llanquihue en la década de los 90 y que se transformó en un referente del cuadro sureño. A un costado del Canal del Tenglo, el particular auspicio acompañó durante casi dos décadas al conjunto austral, viviendo momentos históricos como el título de la Primera B en 2002 y su participación en playoffs en 2006, pero también episodios complejos. Como diversos descensos, incluido el que sufrieron en 2012 cuando bajaron a Segunda División.

Fue en 2013 cuando Lorenzo dejó por primera vez su casa. Dos años después tuvo un fugaz retorno que terminó con la Copa Mundial Sub 17, donde Puerto Montt fue sub sede. Justo después de aquello el convenio entre el club y Cecinas Llanquihue se terminó.

Casi diez años pasaron de ese momento, tramo donde los salmoneros no han podido regresar a las principales ligas del fútbol chileno. Lorenzo por su parte, espero en silencio, recluido en un estacionamiento de la fábrica de la empresa que lo creó. Éxodo forzado que llegó a su fin.

“Hola perdida...”, comenzó escribiendo Deportes Puerto Montt en sus redes. Dos palabras que causaron sorpresa, pero que no estaban ni cerca de igualar la potencia de las siguientes: “Lorenzo prepara sus maletas para volver a su verdadera casa, el ESTADIO CHINQUIHUE ¡Te extrañábamos, chanchito querido!”, confesaron.

El reencuentro se debe a que Deportes Puerto Montt y Cecinas Llanquihue volvieron a firmar un convenio de patrocinio luego de una década. La noticia fue informada por el club, quien siguió dando detalles del acuerdo e incluso anunció cuando volverá el clásico cerdo al estadio más austral del país.

“Cecinas Llanquihue se pone la albiverde y firma convenio. Hoy, en dependencias de la empresa llanquihuana, se hizo oficial el ingreso de un histórico en el cuadro del velero. Eso no es todo, ya que se confirma la vuelta del tan querido Lorenzo al Estadio Chinquihue. Lo tendremos como espectador principal en el próximo encuentro frente a Deportes Concepción”, detallaron en el anuncio.