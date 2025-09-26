SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: Colo Colo recibe a Iquique en el Monumental en un duelo pendiente de la Liga de Primera

El Cacique y los Dragones Celestes se enfrentan por la fecha 23 del torneo.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Colo Colo 1-0 D. Iquique

¡Final del primer tiempo!

Colo Colo vence por la cuenta mínima a Deportes Iquique en el estadio Monumental.

¡Goooool de Colo Colo!

39′, Marcos Bolados abre la cuenta ante Deportes Iquique.

¡Paaaaalo!

33’, Disparo de Claudio Aquino en el área y el poste salva a Iquique.

¡Amarilla!

27’, amonestación para Jonathan Villagra en Colo Colo

¡Arranca el partido!

Colo Colo recibe a Deportes Iquique en el estadio Monumental por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Los elegidos en Iquique:

Castillo; Blásquez, Casanova, Sánchez, Jorquera; Fuentes, Gómez, Dávila; Puch, Moya y Pino.

Formación de Colo Colo

De Paul; Isla, Villagra, Amor, Wiemberg; Vidal, Méndez, Pizarro, Aquino; Cepeda y Bolados.

Un Iquique colista

Los Dragones Celestes marchan en el último lugar de la tabla con 14 puntos. Están a tres del penúltimo, Unión Española, y a cuatro de Deportes Limache, el último cuadro fuera de la zona roja.

Un Colo Colo en problemas

Este es el segundo duelo de Fernando Ortiz al mando del Cacique. Su primer compromiso fue la goleada 3-0 sufrida ante la U por la Supercopa.

En la Liga de Primera, están en el octavo lugar con 31 puntos, a siete de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

El inicio del partido en Pedrero está pactado para las 19.00 horas.

El partido entre albos y nortinos es un encuentro pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera.

¡Bienvenidos!

Buenas tardes, les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Colo Colo y Deportes Iquique, que se jugará en el estadio Monumental.

