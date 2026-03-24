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    EN VIVO

    En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga

    El entrenador argentino hace su debut en la banca del equipo estudiantil en el nuevo torneo local y se mide ante los cementeros en el Estadio Nacional. Sigue aquí los detalles del partido.

    Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    U. de Chile 0-1 La Calera

    Actualiza el relato

    El gol de Calera

    Un pase notable de Sáez de taco, desborde de Méndez, pase al centro del arco y Oyarzo llega a empujar para anotar.

    Gol de La Calera

    25′. Oyarzo marca el primer tanto del partido.

    Piden penal

    21′. Vásquez reclama una mano de La Calera. Pero estaba en posición de adelanto.

    Las lágrimas de Lucero

    Lucero llora tras salir lesionado. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Palo

    11′. Guerrero le pega cruzado y ese balón pega en el vertical. Era el primero de la U.

    Se va Lucero

    8′. El delantero de la U se lesiona e ingresa el joven Elías Rojas.

    Ahora llega La Calera

    3’. Campos remata cruzado. Contiene Castellón.

    La primera de la U

    2′. Guerrero busca con un remate de lejos. Ataja Avellaneda.

    Comienza el partido

    La U y La Calera ya juegan en el Nacional.

    Equipos a la cancha

    Universidad de Chile y La Calera saltan al gramado de Ñuñoa.

    La primera oncena de Gago

    La formación de La Calera

    Sin Marcelo Díaz

    La pizarra de Gago trae varias sorpresas. Pincha aquí.

    El trabajo previo de la U

    Viene de una derrota

    La Calera cayó por la cuenta mínima ante Audax en el debut de la Copa de la Liga.

    El vestuario de la U

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:La UFernando GagoUniversidad de ChileUniversidad de Chile vs Unión La CaleraCopa de la LigaFútbolCampeonato ChilenoFútbol en vivoMinuto a Minuto

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