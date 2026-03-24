En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga
El entrenador argentino hace su debut en la banca del equipo estudiantil en el nuevo torneo local y se mide ante los cementeros en el Estadio Nacional. Sigue aquí los detalles del partido.
U. de Chile 0-1 La Calera
Actualiza el relato
El gol de Calera
Un pase notable de Sáez de taco, desborde de Méndez, pase al centro del arco y Oyarzo llega a empujar para anotar.
Gol de La Calera
25′. Oyarzo marca el primer tanto del partido.
Piden penal
21′. Vásquez reclama una mano de La Calera. Pero estaba en posición de adelanto.
Las lágrimas de Lucero
Palo
11′. Guerrero le pega cruzado y ese balón pega en el vertical. Era el primero de la U.
Se va Lucero
8′. El delantero de la U se lesiona e ingresa el joven Elías Rojas.
Ahora llega La Calera
3’. Campos remata cruzado. Contiene Castellón.
La primera de la U
2′. Guerrero busca con un remate de lejos. Ataja Avellaneda.
Comienza el partido
La U y La Calera ya juegan en el Nacional.
Equipos a la cancha
Universidad de Chile y La Calera saltan al gramado de Ñuñoa.
La primera oncena de Gago
La formación de La Calera
Sin Marcelo Díaz
La pizarra de Gago trae varias sorpresas. Pincha aquí.
El trabajo previo de la U
Viene de una derrota
La Calera cayó por la cuenta mínima ante Audax en el debut de la Copa de la Liga.
El vestuario de la U
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