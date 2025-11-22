En vivo: los Cóndores dan ardua pelea ante Italia en un histórico test match
La selección chilena de rugby se medirá con el conjunto italiano en un partido inédito, válido por la Quilter Nations Series Será uno de los principales aprontes del equipo dirigido por Pablo Lemoine en su preparación para el Mundial de Rugby de Australia 2027.
Italia 15-0 Chile
Actualiza aquí
Sean todas muy bienvenidas y bienvenidos al histórico test match entre Italia y Chile en el estadio Luigi Ferraris de Génova.
Los equipos están en la cancha y los Cóndores comienzan a entonar el himno de Chile.
Ahora se entona el himno Italia en un clima de máximo respeto.
Comienza el partido
Chile inicia conservando la pelota. Gran ambiente en Génova.
5′, partido bastante parejo en el inicio. Mucho juego en el sector medio de la cancha.
Try de Italia
11’, Ange Capuozzo se filtra y convierte el try y Giacomo da Re pone la conversión.
14′, Tomás Salas reemplazó a Santiago Videla, quien sufrió un golpe en la cabeza.
21′, Los Cóndores están demostrando una gran fortaleza defensiva ante el poderío italiano. Buen partido de Chile en Génova.
Aumenta el local
24’, Italia suma tres puntos más, a través de un penal de Giacomo da Re.
31′, Giacomo da Re le da al palo con su penal. Se salva Chile.
34′, Bruno Sáez reemplaza a Santiago Pedrero tras un golpe en la cabeza.
Try de Italia
35′, Tomasso di Bartolomeo llega al in goal y Da Re falla en la conversión.
