Escándalo en España: imputan a siete estrellas de LaLiga por presunto delito de contrabando

El fútbol español se ve empañado por un escándalo. Se abrió una investigación contra varias estrellas de LaLiga. Los futbolistas Dani Carvajal (Real Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), César Azpilicueta (Sevilla), Santi Cazorla (Real Oviedo), Juan Bernat (Éibar), Thomas Partey (Villarreal) y David Silva (retirado) han sido vinculados a un presunto delito de contrabando.

Los jugadores son sujetos de relevancia por la “compra, entrega y transporte” de relojes de lujo. El magistrado pidió colaboración a las autoridades españolas para interrogar “en calidad de investigados” a los deportistas, según informó elDiario.es. Algunos ya fueron contactados.

La trama que involucra a figuras de LaLiga

Los siete futbolistas son apuntados de comprar relojes contrabandeados, mientras que también están siendo investigados siete particulares o empresas españolas que habrían vendido los relojes a una firma andorrana que luego los revendía a los jugadores. También hay una mujer involucrada, que le compró un reloj a la empresa ubicada en el principado, pero que tres días después recibió la devolución de los 92,5 mil dólares que pagó por el objeto de lujo.

Un sujeto, que lidera la firma andorrana, es el principal investigado en la causa e incluso ya fue a prisión en octubre pasado. Se le imputa el delito de contrabando y blanqueo de capitales. El entramado sería con el objetivo “eludir sus obligaciones aduaneras” y así no pagar el IVA de los productos.

Según informan, Partey sería el que más dinero habría gastado tras comprar tres modelos Patek Philippe por US$ 485 mil, entre 2020 y 2022. Por otra parte, el exjugador del Arsenal causó revuelo el último año luego de ser acusado por varios cargos por presunta violación, resultado inocente.

Lo sigue Bernat, exlateral del PSG y Bayern Múnich, con 430 mil dólares, entre 2023 y 2025. Mientras que Carvajal y Cazorla serían los que menos dinero desembolsaron. El defensa del Real Madrid habría pagado unos US$ 75 mil por un Rolex Daytona en 2021. El volante, en tanto, habría realizado una transferencia de casi 68 mil dólares. Sin embargo, en las cuentas de la marca no existe ninguna factura emitida por él.