Figura del Flamengo explota contra la cantante Chappel Roan por intimidar a su hija: “Sin tus fans no serías nadie”

El fútbol se enfrenta al mundo del espectáculo en Brasil. Jorginho Frello, figura del Flamengo de Erick Pulgar, realizó severos descargos contra la cantante Chappelle Roan. El volante acusó a la estrella pop de mandar a su personal de seguridad a intimidar a su hija de 11 años hasta hacerla llorar.

El futbolista reveló la situación a través de su cuenta de Instagram. Al igual que la artista, su esposa Catherine Harding y su hija se hospedaban en un hotel de San Pablo, ciudad donde se está realizando el Lollapalooza, evento en el que se presenta la compositora de 28 años. La cantante también estuvo en la edición realizada en Santiago, hace unas semanas.

Ahí, Chappelle Roan, reconocida por cuestionar constantemente el acoso de los fans y los límites de la fama, habría enviado a su personal de seguridad luego de que la niña de 11 años, fanática de ella, la reconociera a la hora del desayuno. La hija del futbolista se habría aproximado hacia la artista, lo que desató su molestia.

“Mi hija, como toda niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente era ella. La peor parte es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a su mesa con su madre. No dijo ni pidió nada”, expresó el mediocampista en sus redes sociales.

“Lo que pasó a continuación fue lamentable. Un robusto personal de seguridad se aproximó a la mesa mientras desayunaban y comenzó a hablarle a mi hija y a mi esposa de una manera extremadamente agresiva, alegando que mi mujer no debería permitirle a mi hija ‘faltarle el respeto’ o ‘acosar’ a otras personas. Honestamente, no sé a qué punto simplemente pasar por una mesa y corroborar si alguien está allí está considerado como acoso”, añadió el futbolista que fue podio del Balón de Oro en 2021.

Los descargos de Jorginho

Jorginho aseguró que su hija terminó “llorando y temblando en su silla” luego de que el guardia personal de la cantante la increpara. Este incluso la amenazó con denunciarla al hotel donde se hospedaban: “Conviví con el fútbol, con exposición pública y con gente muy reconocida por muchos años y conozco muy bien que es el respeto y cuáles son los límites. Lo que pasó allí no fue eso. Era solo una niña admirando a una persona”, expresó.

Luego, mediocampista del Flamengo reflexionó sobre lo acontecido: “Es triste que este tipo de trato venga de aquellos que deben entender la importancia de los fans. Al fin y al cabo, son ellos quienes construyen todo esto. Sinceramente, espero que esto sirva como reflexión. Nadie debería pasar por esto y menos un niño”, añadió.

Por último, el volante arremetió contra la cantante: “Chappell Roan, sin tus fans no serías nada. Y a los fans, ella no merece su afecto”. El relato de Jorginho desató múltiples controversias y cruces entre fanáticos tanto del futbolista como de la cantante.