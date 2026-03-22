SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Figura del Flamengo explota contra la cantante Chappel Roan por intimidar a su hija: “Sin tus fans no serías nadie”

    Jorginho, volante del Mengao, estalló contra la artista y la acusó de enviar a su personal de seguridad para amedrentar a su esposa e hija.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Jorginho estalló contra Chappelle Roan.

    El fútbol se enfrenta al mundo del espectáculo en Brasil. Jorginho Frello, figura del Flamengo de Erick Pulgar, realizó severos descargos contra la cantante Chappelle Roan. El volante acusó a la estrella pop de mandar a su personal de seguridad a intimidar a su hija de 11 años hasta hacerla llorar.

    El futbolista reveló la situación a través de su cuenta de Instagram. Al igual que la artista, su esposa Catherine Harding y su hija se hospedaban en un hotel de San Pablo, ciudad donde se está realizando el Lollapalooza, evento en el que se presenta la compositora de 28 años. La cantante también estuvo en la edición realizada en Santiago, hace unas semanas.

    Ahí, Chappelle Roan, reconocida por cuestionar constantemente el acoso de los fans y los límites de la fama, habría enviado a su personal de seguridad luego de que la niña de 11 años, fanática de ella, la reconociera a la hora del desayuno. La hija del futbolista se habría aproximado hacia la artista, lo que desató su molestia.

    “Mi hija, como toda niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente era ella. La peor parte es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a su mesa con su madre. No dijo ni pidió nada”, expresó el mediocampista en sus redes sociales.

    “Lo que pasó a continuación fue lamentable. Un robusto personal de seguridad se aproximó a la mesa mientras desayunaban y comenzó a hablarle a mi hija y a mi esposa de una manera extremadamente agresiva, alegando que mi mujer no debería permitirle a mi hija ‘faltarle el respeto’ o ‘acosar’ a otras personas. Honestamente, no sé a qué punto simplemente pasar por una mesa y corroborar si alguien está allí está considerado como acoso”, añadió el futbolista que fue podio del Balón de Oro en 2021.

    Los descargos de Jorginho

    Jorginho aseguró que su hija terminó “llorando y temblando en su silla” luego de que el guardia personal de la cantante la increpara. Este incluso la amenazó con denunciarla al hotel donde se hospedaban: “Conviví con el fútbol, con exposición pública y con gente muy reconocida por muchos años y conozco muy bien que es el respeto y cuáles son los límites. Lo que pasó allí no fue eso. Era solo una niña admirando a una persona”, expresó.

    Luego, mediocampista del Flamengo reflexionó sobre lo acontecido: “Es triste que este tipo de trato venga de aquellos que deben entender la importancia de los fans. Al fin y al cabo, son ellos quienes construyen todo esto. Sinceramente, espero que esto sirva como reflexión. Nadie debería pasar por esto y menos un niño”, añadió.

    Por último, el volante arremetió contra la cantante: “Chappell Roan, sin tus fans no serías nada. Y a los fans, ella no merece su afecto”. El relato de Jorginho desató múltiples controversias y cruces entre fanáticos tanto del futbolista como de la cantante.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFlamengoBrasileiraoJorghinhoChappell RoanLollapalooza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán amenaza con daños “irreversibles” a infraestructura regional tras ultimátum de EE.UU. por el estrecho de Ormuz

    Guerra en Medio Oriente: Netanyahu dice que están ganando la batalla y “aplastando al enemigo”

    Hallan a hombre muerto en vía pública Conchalí: cadáver presenta impactos de bala

    Cuatro menores de edad detenidos tras protagonizar un tour delictual en Santiago

    Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la final de la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la final de la Carabao Cup

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.6 en el Pacífico

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.6 en el Pacífico

    Temblor hoy, domingo 22 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 22 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hallan a hombre muerto en vía pública Conchalí: cadáver presenta impactos de bala
    Chile

    Hallan a hombre muerto en vía pública Conchalí: cadáver presenta impactos de bala

    Cuatro menores de edad detenidos tras protagonizar un tour delictual en Santiago

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la final de la Carabao Cup

    Wom a un año del Capítulo 11: “Vamos a pelear en las calles en un mercado de cuatro jugadores”
    Negocios

    Wom a un año del Capítulo 11: “Vamos a pelear en las calles en un mercado de cuatro jugadores”

    El fundo que el canciller tiene en Puerto Octay y donde creó un coto de caza

    Cómo el alza del petróleo enredó a La Moneda y el inicio de Quiroz en Hacienda

    Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras
    Tendencias

    Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    Arturo Vidal pone incertidumbre en Colo Colo tras salir lesionado: “Hay que verlo; ojalá estar para el próximo partido”
    El Deportivo

    Arturo Vidal pone incertidumbre en Colo Colo tras salir lesionado: “Hay que verlo; ojalá estar para el próximo partido”

    El dardo de Jorge Fossati tras su fallida llegada a la U: “No me sentí cómodo; pusieron palabras en mi boca que nunca dije”

    “La gente ya se ha cansado de él”: prensa española sentencia a Alexis Sánchez tras la debacle del Sevilla ante Valencia

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Jorge Drexler: “Enfrentar a la canción de autor con el género urbano no tiene sentido; es una discusión tonta”

    Irán amenaza con daños “irreversibles” a infraestructura regional tras ultimátum de EE.UU. por el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán amenaza con daños “irreversibles” a infraestructura regional tras ultimátum de EE.UU. por el estrecho de Ormuz

    Guerra en Medio Oriente: Netanyahu dice que están ganando la batalla y “aplastando al enemigo”

    Israel inicia operación para separar el sur del Líbano por el río Litani

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo
    Paula

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial