Incidentes en las tribunas: hincha de la U intentó agredir a Daniel Morón y a directiva de Colo Colo en el Estadio Nacional

El Superclásico 197 entre Universidad de Chile y Colo Colo, en Primera División, tuvo de todo. Goles, polémicas y expulsiones fueron los ingredientes que le dieron particularidades al partido mayor del fútbol nacional. Fue un duelo caliente, porque los ánimos fueron subiendo la temperatura y por los cobros del árbitro Piero Maza, uno de los protagonistas del encuentro.

En la cancha, los capitanes de ambos elencos terminaron expulsados. Tanto Marcelo Díaz como Esteban Pavez recibieron la tarjeta roja, en el epílogo del compromiso. También recibió la roja, luego del pitazo final, el entrenador Jorge Almirón, quien vivió el clásico de manera muy efervescente. Fuera del césped del Estadio Nacional, también se dieron situaciones controvertidas, que mantuvieron esa pica histórica entre los archirrivales.

El partido contó solo con hinchas de la U, sin embargo estuvo presente una delegación directiva de Colo Colo en la Tribuna Marquesina, entre los que se encontraba Daniel Morón. El gerente deportivo del club se vio involucrado en una situación controvertida. De hecho, se terminó retirando en medio de una sonora pifiadera.

Un descontrolado hincha de la U, que se encontraba en aquel sector del recinto, estaba gritando en contra de los dirigentes del Cacique. Morón, sin arrugarse, respondió con una cuota de provocación. El exportero mostró la estrella que se ubica sobre el escudo de Colo Colo, que significa el título de la Copa Libertadores (1991), tocándole la oreja a los forofos azules, cuyo elenco nunca ha alcanzado aquel hito.

Aquello no quedó ahí, porque el mismo sujeto insistió en su furia y amenazó con arrojar un piso al lugar donde estaban los directivos albos, según registró As. El conflicto no pasó a mayores. Finalmente, el sujeto fue detenido en el sector de Marquesina y se expone a que se le aplique el artículo 102: prohibición del ingreso al estadio.

Hay varios registros audiovisuales que se viralizaron en redes sociales que muestran lo acontecido y que le dio más picante a un clásico de alta temperatura.