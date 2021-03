Juicio al primer machetazo de Lasarte

Ni siquiera se había sentado en la banca de la Roja por primera vez y Martín Lasarte ya tenía definido a su capitán. Lo comunicó en el hotel de concentración, en Rancagua. Claudio Bravo, tras 1.263 días sin ponerse la jineta, volvía a lucirla en el amistoso ante Bolivia, que marcó el debut del nuevo cuerpo técnico de la Roja.

Machete, quien lo conoce desde su paso por la Real Sociedad, así lo decidió. También respaldado, seguramente, en el conocimiento que posee Roberto Navajas, preparador de arqueros, que también trabajó con el de Viluco en España. Ambos conocen de sobra las virtudes del 1 de Chile para manejar camarines.

“Lo de la capitanía ya lo dije, es un tema de un brazalete. El liderazgo es compartido y muchos jugadores cumplen ese rol. Hoy le tocó a Claudio y después veremos. La idea del entrenador fue esa y tuvimos buena recepción de los jugadores”, se justificó Machete. El nuevo técnico de la Roja impone su sello. O, al menos, deja en claro que en la Selección manda él.

Bravo respondió como siempre. Demostró su liderazgo característico. Comandó la charla antes del pitazo y se abrazó hasta con Gary Medel, el excapitán del equipo, con quien parece no haber diferencias. No se puede asegurar lo mismo sobre Arturo Vidal, quien minutos después de conocerse la capitanía del portero, publicó una historia en su Instagram con un particular mensaje: “Buenas noches”, más un emoticón de enfado.

Lo cierto es que Bravo vuelve a tomar el puesto que parecía haber perdido para siempre. “Es solo un distintivo”, dijo, como intentando bajarle el perfil.

La decisión de Machete no dejó a nadie indiferente. “Todas esas cosas traen consecuencias. No estoy de acuerdo con que se le haya devuelto la jineta”, dice Sergio Navarro, capitán de Chile en el Mundial del 62.

“Es mucho lo que hay en juego ahí, en la amistad, en la confianza entre los compañeros. Si hay un problema va a salir todo a flote otra vez. Es muy posible que Vidal se haya molestado, porque fue a uno de los que acusaron y el que habló fue Bravo. Él no se va a olvidar nunca de eso. Y si pierden un partido por errores de Bravo...”, señala el ex lateral izquierdo.

Fabián Estay se alinea con Machete: “Chile tiene muchos capitanes, es un tema de gustos. La polémica no tiene nada que ver, esas son cosas muy personales. Lasarte es el que elige”.

Por último, el histórico Humberto Chita Cruz le resta importancia al asunto: “Le dio la capitanía al que tiene más experiencia, que es Bravo. Los capitanes son para puro elegir el lado. Lo de Vidal no creo que sea para tanto. Quizás estaba viendo una película y se la cortaron”.