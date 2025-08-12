SUSCRÍBETE
El Deportivo

La ANFP libera los audios del VAR en el penal que provocó la ira de Arturo Vidal en el duelo entre Everton y Colo Colo

Desde Quilín respaldan la decisión del juez Felipe González de marcar infracción de Sebastián Vegas.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
La ANFP libera los audios del VAR en el penal que provocó la ira de Arturo Vidal en el duelo entre Everton y Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La ANFP liberó los audios del penal que marcó la jornada en el empate entre Everton y Colo Colo. En una de las últimas acciones del partido, Sebastián Vegas derribó a Sebastián Sosa. Desde Quilín ratifican que la infracción existió, de acuerdo al video publicado.

“Durante una acción de ataque directo, un jugador del equipo atacante lanza un pase a su compañero que se encontraba dentro del área penal adversaria, pero este no logra jugar el balón debido a que un defensor que iba a la disputa del balón lo derriba con su pierna izquierda al intentar anticiparlo desde atrás, golpeándolo en la zona interna de la rodilla derecha del atacante, al mismo tiempo que lo sujeta de la camiseta”, explican en el metraje.

“El árbitro que estaba correctamente posicionado, con cercanía y buen ángulo de visión, aprecia con claridad la infracción, por lo que sanciona la falta penal y amonesta al jugador infractor. El VAR, en su chequeo protocolar de penal, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas identificando claramente la infracción, concordando con la acción que relate el árbitro, por lo que confirma la decisión de penal con amonestación para el defensor”, añaden.

Luego se oyen las intervenciones en la cancha. “Está habilitado el jugador. Y se produce el penal. Confirmado el penal, Felipe”, le dicen desde la cabina al juez principal Felipe González. Ese día, a cargo del VAR estaban Gastón Philippe y Eric Pizarro, este último como AVAR. El resto del componente arbitral estuvo conformado por Claudio Urrutia y Wladimir Muñoz, como asistentes, más Rodrigo Farías, de cuarto árbitro.

El enojo de Vidal

Luego del partido, el penal no pasó desapercibido para Colo Colo. Rumbo a los vestuarios, Arturo Vidal le recriminó el cobro al silbante, en una acción que quedó consignada en el informe.

“En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación : “¿Cómo va a ser penal? Para eso está el VAR ¿o no?”, detalla el escrito.

“Son care palo. Liberen el VAR. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá”, fueron las palabras del mediocampista.

