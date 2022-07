La dura autocrítica del capitán de Coquimbo Unido: “Somos un desastre, no estamos jugando a nada”

En Coquimbo Unido no levantan cabeza. El equipo que conduce Patricio Graff cayó por 1-5 ante Palestino, en su visita a La Cisterna. El resultado hundió a los Piratas en la penúltima posición de la tabla, con 13 puntos, uno más que el colista, Antofagasta.

Una vez finalizado el duelo, Joe Abrigo no ocultó su frustración. “Somos un desastre, hay que decir las cosas como son. No podemos entrar así de dormidos en el segundo tiempo, en la posición que estamos. Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Entrar de esa forma no es como tenemos que entrar, tenemos que mejorar mucho”, dijo el capitán.

“Hay que ser claros y sinceros con nosotros mismos: no estamos jugando a nada. Dejar de correr nunca estará en nuestro equipo, pero no podemos cometer todos estos errores, nos hacen goles muy fáciles”, agregó.

Abrigo aseguró que del duelo jugado en La Cisterna, el equipo de la Cuarta Región no estuvo a la altura. “No hay ningún punto alto, sabemos lo que estamos haciendo a nivel individual. Tenemos mejorar todos, en conjunto”, complemento.

Ahora, el equipo que conduce Graff centrará sus esfuerzos en Deportes La Serena. Los papayeros se medirán ante los granates, en un duelo que marcará el clásico de la zona. “Si queremos jugar un clásico como se debe, tenemos que cerrar el orto y trabajar durante toda la semana”, cerró.