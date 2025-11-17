La grave acusación de racismo que pesa sobre un jugador chileno en el fútbol brasileño

Un nuevo incidente de racismo al fútbol de Brasil. Un que, al menos esta vez, involucra a un jugador chileno como protagonista de una grave acusación hecha por una de las instituciones más importantes de esa nación.

El club Sao Paulo emitió un comunicado oficial en el que repudió el acto de racismo, presuntamente, ocurrido contra el jugador Djhordney en el encuentro disputado contra Fortaleza la Copa Brasileña Sub 20.

El talentoso mediocampista ofensivo de O Tricolor, una de las grandes joyas juveniles del equipo, confirmó que el delantero chileno Tomás Roco, fichado hace solo meses por el equipo de Ceará, lo insultó llamándolo “mono” al final del primer tiempo.

De manera inmediata, el árbitro Paulo Vitor de Lima Pereira activó el protocolo antirracismo de la FIFA, pero permitió que el partido continuara sin sancionar a la promesa nacional. De todas maneras, el exjugador de Cobreloa fue sustituido en el descanso.

“Sao Paulo Futebol Clube condena enérgicamente el acto de racismo ocurrido contra el jugador Djhordney durante el partido contra Fortaleza, este miércoles, por la Copa do Brasil Sub-20”, advierte el gigante paulista en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

En el mismo documento, el cuadro de Morumbí reafirma que “el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en ningún otro ámbito de la sociedad. El club ofrecerá todo el apoyo necesario al deportista y tomará las medidas oportunas ante este repugnante acto de discriminación”.

La respuesta

Lejos de negar los hechos, el equipo del chileno pidió disculpas por el incidente. Además, expresó su “solidaridad” con el volante paulista que fue la víctima principal en esta situación.

“Fortaleza Esporte Clube expresa su solidaridad con el atleta Djhordney, número 8 de São Paulo, víctima de abuso racial en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil Sub-20. Durante el partido, Fortaleza se acercó a los representantes de São Paulo para disculparse por la conducta de uno de sus jugadores.”, anunció el León del Pici en un comunicado.

En la misma nota, la escuadra de Ceará reiteró su compromiso para evitar este tipo de problemas en el futuro, una de las grandes complicaciones que afecta a la actividad de ese país.

“Fortaleza es un club conocido por su labor en la lucha contra el racismo, reitera su postura a la hora de afrontar los prejuicios, una causa tan importante en nuestra sociedad”, agregó la institución del nordeste de Brasil.