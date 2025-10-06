SUSCRÍBETE
“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

El jugador chileno fue víctima de una controversial jugada, en la que acabó siendo derribado de manera imprudente en el área del Verdao. Pese a la clara infracción, el juez decidió no ir al VAR.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González

Gonzalo Tapia fue protagonista en el fútbol brasileño. Durante el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras, el jugador formado en Universidad Católica se inscribió en el marcador con un tanto que significó el 2-0 parcial del Tricolor en el estadio Morumbi.

A esa altura, todo era festejos para el chileno. Sin embargo, la mala suerte acabó por llegar en el complemento: el Verdao remontó el trámite sobre los descuentos y se posicionó como uno de los líderes del Brasileirao (el otro es Flamengo).

Más allá de la épica voltereta en el resultado final, el clásico paulista se siguió jugando fuera de la cancha. Esto se debe a una polémica jugada que involucró, justamente, a Gonzalo Tapia. Cuando el reloj marcaba el minuto 51, el futbolista nacional recibió una clara infracción dentro del área que debió haber sido penal para el Sao Paulo.

Allan derribó al chileno sin tocar la pelota, impactándolo con fuerza en la pierna derecha. Pese a las protestas de los jugadores en la cancha, así como también de los suplentes en el banquillo, el VAR no sugirió una potencial revisión, por lo que la acción quedó sin efecto alguno.

La situación despertó una polémica automática en el país más grande de Sudamérica. El entrenador del Tricolor, Hernán Crespo, fustigó la actuación del cuerpo arbitral. “Personalmente, nunca he vivido algo tan escandaloso como hoy. Tengo 50 años, 32 años en el fútbol, ​​como jugador y entrenador. Nunca había visto algo igual, nunca había visto algo tan obvio. Tengo el máximo respeto por el Palmeiras, por los jugadores, por el entrenador, por la historia —el mejor entrenador de esta era Palmeiras, y quizás de la historia—, nada en contra del Palmeiras. Me pareció escandaloso; nunca había visto algo como esto“, lanzó.

Si bien el estratega fue claro en señalar que hubo una baja de rendimiento en la segunda parte, no pudo pasar por alto la nula intervención del juez Ramón Abatti. “Conocemos las dificultades que enfrentamos como equipo, nuestras fortalezas y limitaciones. Conocemos las realidades de Palmeiras y Sao Paulo; las cosas podían salir mal y no podíamos resistirlas de ninguna manera, pero es muy difícil analizar lo que sucedió; todo estaba tan claro. El partido parecía destinado a ser, quizás, histórico. La superioridad en el primer tiempo fue impresionante, y continuamos en el segundo. Pero es muy difícil, después de todo lo que ha pasado, analizar esto con calma en una entrevista. Ahora bien, ¿piden un análisis? ¿Estoy loco o vimos el mismo partido? Si no, parece que estoy loco. A un nivel tan alto, donde los pequeños errores... Pero estamos hablando de errores graves, que afectaron todo“, sentenció el DT.

La reacción de Sao Paulo

Al término del clásico paulista, en las redes sociales del Sao Paulo decidieron no quedarse de brazos cruzados. Es más, emitieron un incendiario comunicado manifestando el descontento por la jugada que involucró al ex futbolista de la UC y River Plate.

“El São Paulo Futebol Clube expresa su profunda indignación por el arbitraje de Ramon Abatti Abel y la actuación del videoarbitraje, Ilbert Estevam da Silva, en el partido de este domingo (05) contra Palmeiras, en el Morumbi, por el Campeonato Brasileño. Los errores cometidos en jugadas clave influyeron directamente en el resultado del encuentro y representan una grave pérdida deportiva para el São Paulo FC. El error más escandaloso fue no pitar un penalti claro a Gonzalo Tapia, cuando el São Paulo ya ganaba 2-0. Aun con la evidencia evidente del incidente, el árbitro ignoró la infracción, y el VAR, que debería haber corregido el error, decidió no hacerlo, causando desconcierto entre todos los espectadores”, señalan.

La protesta también incluye otra acción en la que estuvo envuelto el chileno. “Poco después, el São Paulo también fue perjudicado por otra clara falta a Gonzalo Tapia en una jugada que derivó en gol para el rival, nuevamente sin intervención del equipo arbitral. Otros hechos también quedaron impunes: el codazo y el pisotón de Gustavo Gómez a Gonzalo Tapia, en jugadas separadas, así como la entrada desproporcionada de Raphael Veiga a Enzo, por detrás, y la entrada con el pie alto de Andreas Pereira a Marcos Antonio, ambas con tarjeta roja, pero también ignoradas por el árbitro y el VAR. El São Paulo Futebol Clube exige que la Comisión de Arbitraje de la CBF tome medidas inmediatas ante otra actuación desastrosa del cuerpo arbitral, que mina la credibilidad de la competición y el trabajo realizado por los jugadores, cuerpo técnico y directiva”, cierran, en un escrito firmado por Julio Casares, presidente del club.

