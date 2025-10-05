Francia golea a Nueva Caledonia y clasifica como mejor tercero a los octavos de final del Mundial Sub 20

Último día de la fase grupal del Mundial Sub 20. En el primer turno de la jornada dominical, se definió la zona E, que arrojó una que otra sorpresa. Estados Unidos ya estaba clasificado para octavos de final. Faltaba saber qué otro elenco iba a meterse de manera directa en la ronda de los “mata-mata”: Francia o Sudáfrica. Fueron los africanos quienes dieron el golpe, mandando a los galos a la tercera casilla.

Les Bleus, que dejaron un deslavado rostro ante Estados Unidos, tenían una oportunidad ideal para asegurar su boleto a octavos al enfrentarse a Nueva Caledonia. Todos aguardaban por una eventual goleada histórica de los galos sobre los oceánicos, los más débiles del torneo pero a la vez los que han generado mayor apoyo de los hinchas chilenos, sobre todo en Rancagua.

Francia tomó el control del partido apenas sonó el pitazo inicial, sin embargo estuvo lejos de una actuación convincente y arrolladora, aunque el resultado final (6-0) pueda prestar a confusiones. El poder de fuego llegó sobre el epílogo.

La resistencia de Nueva Caledonia duró 11 minutos. Andrea Le Borgne convirtió el 1-0 tras recibir un impecable pase filtrado y sacarse al esforzado arquero Muller. Los europeos se tomaban su tiempo para encontrar espacios. Esa hegemonía era insulsa para los franceses. No les sobraba nada. En paralelo, Sudáfrica daba el batacazo y vencía a Estados Unidos, lo que remecía el orden del grupo.

En la segunda mitad, Francia llegó al 2-0. En los 55′, Lucas Michal, quien había arrojado gratas sensaciones en el debut de su elenco contra los sudafricanos, conecta un centro atrás y amplía la ventaja. No obstante, el equipo cayó en lo mismo de la parte inicial: acechaba, pero sin peligro real. La victoria no estaba en cuestionamiento. El lío para los galos era la escasa faena anotadora, hasta ese momento.

Recién en los 82′ llegó el 3-0, obra (nuevamente) de Andrea Le Borgne, con un tiro de zurda. Y en los 84′ se marcó el 4-0, de Lucas Michal. El epílogo inclinó la balanza. En el agregado, Gabin Bernardeau hizo el 5º y Le Borgne cerró el 6-0 definitivo con un triplete.

Para explicar lo sucedido en el grupo E, hay que tener presente la victoria de Sudáfrica 2-1 sobre EE.UU. Un autogol de Winder (17′) y otro tanto de Kekana (45′+2) permitieron el triunfo africano. Había abierto el marcador Cobb (12′) para los estadounidenses. Entonces, Estados Unidos, Sudáfrica y Francia quedaron igualados en 6 puntos. Con un triple empate, el orden se definió según la diferencia de goles entre ellos. Los norteamericanos quedaron en el primer lugar con +10, secundados por los sudafricanos con +5. Francia quedó en +4. Igual clasifica, pero como mejor tercero.

De esta manera, el ganador del grupo E enfrentará en octavos de final a Italia, que terminó segundo de la zona D (detrás de Argentina). Esto será el jueves 9 de octubre, en Rancagua. Mientras que el escolta de los norteamericanos (Sudáfrica) será rival del líder del grupo F, a definirse durante la noche del domingo (Colombia, Noruega o Nigeria), el día 8 de octubre en Talca.