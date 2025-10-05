SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Francia golea a Nueva Caledonia y clasifica como mejor tercero a los octavos de final del Mundial Sub 20

Pese a que el resultado final fue un 6-0 para los europeos, en Talca, el sorpresivo triunfo de Sudáfrica sobre Estados Unidos, en Rancagua, dejó al combinado galo en la tercera posición del grupo E por la diferencia de goles (ante un triple empate en puntos).

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Francia goleó a Nueva Caledonia, en el Fiscal de Talca. JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Último día de la fase grupal del Mundial Sub 20. En el primer turno de la jornada dominical, se definió la zona E, que arrojó una que otra sorpresa. Estados Unidos ya estaba clasificado para octavos de final. Faltaba saber qué otro elenco iba a meterse de manera directa en la ronda de los “mata-mata”: Francia o Sudáfrica. Fueron los africanos quienes dieron el golpe, mandando a los galos a la tercera casilla.

Les Bleus, que dejaron un deslavado rostro ante Estados Unidos, tenían una oportunidad ideal para asegurar su boleto a octavos al enfrentarse a Nueva Caledonia. Todos aguardaban por una eventual goleada histórica de los galos sobre los oceánicos, los más débiles del torneo pero a la vez los que han generado mayor apoyo de los hinchas chilenos, sobre todo en Rancagua.

Francia tomó el control del partido apenas sonó el pitazo inicial, sin embargo estuvo lejos de una actuación convincente y arrolladora, aunque el resultado final (6-0) pueda prestar a confusiones. El poder de fuego llegó sobre el epílogo.

La resistencia de Nueva Caledonia duró 11 minutos. Andrea Le Borgne convirtió el 1-0 tras recibir un impecable pase filtrado y sacarse al esforzado arquero Muller. Los europeos se tomaban su tiempo para encontrar espacios. Esa hegemonía era insulsa para los franceses. No les sobraba nada. En paralelo, Sudáfrica daba el batacazo y vencía a Estados Unidos, lo que remecía el orden del grupo.

En la segunda mitad, Francia llegó al 2-0. En los 55′, Lucas Michal, quien había arrojado gratas sensaciones en el debut de su elenco contra los sudafricanos, conecta un centro atrás y amplía la ventaja. No obstante, el equipo cayó en lo mismo de la parte inicial: acechaba, pero sin peligro real. La victoria no estaba en cuestionamiento. El lío para los galos era la escasa faena anotadora, hasta ese momento.

Recién en los 82′ llegó el 3-0, obra (nuevamente) de Andrea Le Borgne, con un tiro de zurda. Y en los 84′ se marcó el 4-0, de Lucas Michal. El epílogo inclinó la balanza. En el agregado, Gabin Bernardeau hizo el 5º y Le Borgne cerró el 6-0 definitivo con un triplete.

Para explicar lo sucedido en el grupo E, hay que tener presente la victoria de Sudáfrica 2-1 sobre EE.UU. Un autogol de Winder (17′) y otro tanto de Kekana (45′+2) permitieron el triunfo africano. Había abierto el marcador Cobb (12′) para los estadounidenses. Entonces, Estados Unidos, Sudáfrica y Francia quedaron igualados en 6 puntos. Con un triple empate, el orden se definió según la diferencia de goles entre ellos. Los norteamericanos quedaron en el primer lugar con +10, secundados por los sudafricanos con +5. Francia quedó en +4. Igual clasifica, pero como mejor tercero.

De esta manera, el ganador del grupo E enfrentará en octavos de final a Italia, que terminó segundo de la zona D (detrás de Argentina). Esto será el jueves 9 de octubre, en Rancagua. Mientras que el escolta de los norteamericanos (Sudáfrica) será rival del líder del grupo F, a definirse durante la noche del domingo (Colombia, Noruega o Nigeria), el día 8 de octubre en Talca.

Lee también:

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Francia Sub 20Nueva CaledoniaEstados UnidosSudáfrica Sub 20Fiscal de TalcaEl Teniente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera

Negociaciones en Egipto para paz en Gaza: liberación de rehenes israelíes y de presos palestinos marcan conversaciones

Japón se encamina a tener la primera premier del país

Presenta mutilaciones: hallan cadáver en sitio eriazo de La Pintana

Sujetos irrumpieron en baby shower celebrado en Puente Alto y balearon a tres hombres

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera
Chile

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Presenta mutilaciones: hallan cadáver en sitio eriazo de La Pintana

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones
Negocios

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Francia golea a Nueva Caledonia y clasifica como mejor tercero a los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Francia golea a Nueva Caledonia y clasifica como mejor tercero a los octavos de final del Mundial Sub 20

El gol de Eduardo Vargas a Huachipato que mantiene la ilusión de Audax Italiano en la Copa Chile

Evento de ciclismo urbano debuta en Providencia antes de pasar a regiones

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”
Mundo

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”

Negociaciones en Egipto para paz en Gaza: liberación de rehenes israelíes y de presos palestinos marcan conversaciones

Japón se encamina a tener la primera premier del país

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia