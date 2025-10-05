Con Chile como uno de los clasificados: revisa las selecciones que están en los octavos de final del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 comienza a sumar selecciones de cara a los octavos de final. Si bien Chile cayó de manera dramática frente a Egipto, el fair play por acumulación de tarjetas amarillas le permitió ser uno de los combinados que ya tiene el boleto asegurado en la ronda de los 16 mejores.

La Roja conoció a su rival durante la tarde de este sábado. México, que derrotó por la mínima a Marruecos, se aseguró el segundo lugar del Grupo B y se medirá con el equipo de Nicolás Córdova este martes a las 20.00 horas, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El cruce entre el elenco nacional y el conjunto azteca es el único confirmado por el momento. Sin embargo, otras selecciones ya están con un cupo asegurado y aguardan por conocer a su oponente en los octavos.

Ucrania es uno de ellos. El cuadro amarillo finalizó como líder del Grupo B, con siete puntos, y espera por un mejor tercero que saldrá del Grupo A, C o D. Por el momento, todo parece indicar que será España, que clasificó tras eliminar a Brasil.

Otro que fue líder y ya está clasificado es Marruecos. Pese a la caída contra México, al combinado africano le alcanzó los dos triunfos obtenidos en las primeras dos jornadas para ser líder absoluto. Espera por un mejor tercer del Grupo A, B o F.

La Selección Argentina es otra que lideró y aguarda por adversario. La Albiceleste cerró su zona con canasta perfecta y está expectante por el mejor tercero del Grupo B, E o F. Asimismo, Japón, puntero del A, también con nueve puntos, espera por el mejor tercero del Grupo C, D o E.

Finalmente, Paraguay e Italia, que finalizaron en segundo lugar de sus grupos (B y D), también están en la ronda de 16 mejores y se enfrentarán ante el segundo del E y F, de forma respectiva.