Está en racha: revisa el gol de Gonzalo Tapia por el Sao Paulo en el clásico ante Palmeiras por el Brasileirao
El delantero chileno convirtió en el duelo ante el Verdao, en uno de los derbis paulistas más relevantes del fútbol del gigante sudamericano.
Paulatinamente, Gonzalo Tapia se está afianzando en el fútbol brasileño. Luego de un paso poco afortunado y con escasa regularidad en River Plate, el canterano de Universidad Católica encontró una nueva chance en el gigante sudamericano y está aprovechando las chances.
Este domingo, ha vuelto a convertir para Sao Paulo. Lo hizo por segundo partido consecutivo. En uno de los clásicos paulistas ante Palmeiras, el delantero chileno anotó el momentáneo 2-0 para el Tricolor que dirige Hernán Crespo.
En la fecha anterior, Tapia le anotó a Fortaleza, en la victoria como visitante por 2-0. En total, hasta el minuto, el exdelantero de la UC acumula cuatro anotaciones en Sao Paulo. El primero sucedió el 27 de julio, al Fluminense. La siguiente conversión ocurrió el 24 de agosto, casi un mes después, al Atlético Mineiro.
El choque entre Sao Paulo y Palmeiras comenzó a las 16.00 horas de Chile. Está en desarrollo.
