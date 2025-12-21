Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol

Los Leones de Quilpué derrotaron a Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol.

En una noche histórica para Quilpué, el Club Deportivo Colegio Los Leones se convirtió en campeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Derrotaron a Club Deportivo Valdivia, en el juego 4 de las finales disputadas en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy.

El cuadro felino venció por 85-50 a los albirrojos, demostrando la solidez que los caracterizó a lo largo de toda la temporada regular. Gracias a este rendimiento, pudieron cerrar la serie con un global de 3-1 y obtuviero el segundo título de su historia.

Tras defender su localía en el “Cubil Felino” en los dos primeros encuentros, el equipo dirigido técnicamente por Guillermo Frutos supo reponerse de una ajustada derrota en el tercer juego para dar el golpe final en la “Catedral” del básquetbol chileno.

En un partido que fue dominado de comienzo a fin por el elenco felino, la figura de la noche fue Kiandre Gaddy, quien lideró al equipo en ofensiva con 24 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, y fue elegido el MVP del juego.

Gracias a una exitosa campaña, el equipo quilpueíno alzó el trofeo “Cesto de Plata”. Este galardón, símbolo máximo de la LNB para coronar al mejor de todos, fue diseñado y fabricado por el difunto artesano chileno Hernán Baeza.

Tras la consagración, Darrol Jones, figura de los campeones, abordó la gesta. “Hemos sido un bloque durante todo el campeonato, en los momentos difíciles estuvimos más unidos, tuvimos excelentes extranjeros (el estadounidense Kiandre Gaddy y el neerlandés Terrence Bieshaar), compañeros de equipo, coach (Guillermo Frutos) y asistentes (Alejandro Pérez y Diego García). Todo el cuerpo técnico nos apoyó en todo momento, agradecerle a ellos por el compromiso y trabajo. Estoy contento y ahora a celebrar”, dijo en conversación con CDO.

El camino al título

Juego 1 (Quilpué): Los Leones 70 – 63 CD Valdivia

Juego 2 (Quilpué): Los Leones 79 – 65 CD Valdivia

Juego 3 (Valdivia): CD Valdivia 58 – 56 Los Leones

Juego 4 (Valdivia): CD Valdivia 50 – 85 Los Leones