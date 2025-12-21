SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol

    El elenco de la Región de Valparaíso se impuso por 85-50 a los sureños y obtuvo el segundo título de su historia.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Los Leones de Quilpué derrotaron a Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol. Precioso

    En una noche histórica para Quilpué, el Club Deportivo Colegio Los Leones se convirtió en campeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Derrotaron a Club Deportivo Valdivia, en el juego 4 de las finales disputadas en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy.

    El cuadro felino venció por 85-50 a los albirrojos, demostrando la solidez que los caracterizó a lo largo de toda la temporada regular. Gracias a este rendimiento, pudieron cerrar la serie con un global de 3-1 y obtuviero el segundo título de su historia.

    Tras defender su localía en el “Cubil Felino” en los dos primeros encuentros, el equipo dirigido técnicamente por Guillermo Frutos supo reponerse de una ajustada derrota en el tercer juego para dar el golpe final en la “Catedral” del básquetbol chileno.

    En un partido que fue dominado de comienzo a fin por el elenco felino, la figura de la noche fue Kiandre Gaddy, quien lideró al equipo en ofensiva con 24 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, y fue elegido el MVP del juego.

    Gracias a una exitosa campaña, el equipo quilpueíno alzó el trofeo “Cesto de Plata”. Este galardón, símbolo máximo de la LNB para coronar al mejor de todos, fue diseñado y fabricado por el difunto artesano chileno Hernán Baeza.

    Tras la consagración, Darrol Jones, figura de los campeones, abordó la gesta. “Hemos sido un bloque durante todo el campeonato, en los momentos difíciles estuvimos más unidos, tuvimos excelentes extranjeros (el estadounidense Kiandre Gaddy y el neerlandés Terrence Bieshaar), compañeros de equipo, coach (Guillermo Frutos) y asistentes (Alejandro Pérez y Diego García). Todo el cuerpo técnico nos apoyó en todo momento, agradecerle a ellos por el compromiso y trabajo. Estoy contento y ahora a celebrar”, dijo en conversación con CDO.

    El camino al título

    Juego 1 (Quilpué): Los Leones 70 – 63 CD Valdivia

    Juego 2 (Quilpué): Los Leones 79 – 65 CD Valdivia

    Juego 3 (Valdivia): CD Valdivia 58 – 56 Los Leones

    Juego 4 (Valdivia): CD Valdivia 50 – 85 Los Leones

    Lee también:

    Más sobre:BásquetbolLiga Nacional de BásquetbolLos Leones de QuilpuéDeportivo ValdiviaLNBPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Tres de los protagonistas del disco Invisible de La Ley se reúnen 30 años después: “Se debería haber llamado Invencible”

    Siri Hustvedt: “Perder a un cónyuge es una de las pérdidas más dramáticas que se puede experimentar”

    Lo más leído

    1.
    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    2.
    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    3.
    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa

    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”
    Chile

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Cómo entender el rally de 52%
    Negocios

    Cómo entender el rally de 52%

    2025, Chile puesto a prueba

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol
    El Deportivo

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol

    Las confesiones de Anastasiia Velozo: “Fui al Mundial con el presentimiento de que volvería con una medalla”

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025
    Cultura y entretención

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    Tres de los protagonistas del disco Invisible de La Ley se reúnen 30 años después: “Se debería haber llamado Invencible”

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune
    Mundo

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad